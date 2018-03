Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 12 glasov Ocenite to novico! Najboljše tri v šprintu (z leve proti desni): Stina Nilsson, Maiken Caspersen Falla in Jessica Diggins. Foto: Reuters Danes takega uspeha nisem upala pričakovati, ker sem po Pjongčangu imela težave z boleznijo, zaradi katere sem izpustila tudi tekmo v Lahtiju, mislim pa, da se je to kar precej poznalo tudi v finalu. Tekma v Drammnu mi ustreza, tu sem že prej dosegala dobre rezultate. Na štart sem šla optimistično in želela sem narediti dobro tekmo. Žal v finalu ni šlo. Maiken Caspersen Falla Johannes Hoesflot Klaebo je takole prečkal ciljno črto v finalu šprinta v Drammnu. Foto: Reuters VIDEO Višnarjeva finala v Dramm... VIDEO Finale ženskega šprinta v... VIDEO Finale moškega šprinta v... Dodaj v

Video: Višnarjeva šesta na klasičnem šprintu v Drammnu

Klaebo še povečal prednost pred tekmeci

7. marec 2018 ob 13:51,

zadnji poseg: 7. marec 2018 ob 17:50

Drammen - MMC RTV SLO

Katja Višnar je v Drammnu nastopila v finalu tekme smučark tekačic v klasičnem šprintu in osvojila šesto mesto. Zmagala je Norvežanka Maiken Caspersen Falla.

Višnarjeva je dosegla peti čas kvalifikacij, Anamarija Lampič pa 21. Brez finala sta ostali Vesna Fabjan s 45. mestom in Alenka Čebašek, ki je bila 49. Najhitrejši čas kvalifikacij je postavila Norvežanka Maiken Caspersen Falla.

Lampičeva obstala v četrtfinalu

Lampičeva je četrtfinalni nastop začela solidno, nekaj časa je tekla na tretjem mestu, nato je zdrsnila na peto, svoj nastop v prvi skupini pa končala kot četrta, v polfinale se ji s časom 3:13,30 ni uspelo uvrstiti. Uspešnejša je bila Katja Višnar, ki je odločno opravila nastop v peti skupini, ciljno črto je prečkala skupaj z Norvežanko Tiril Udnes Weng (3:14,49).

Višnarjeva kot srečna poraženka v finale

V polfinalu je nato nastopila v skupini s Švicarko Nadine Fähndrich, Rusinjo Natalijo Neprjajevo, Švedinjo Hanno Falk, Norvežanko Wengovo in Finko Kristo Pärmäkoski, dobitnico olimpijskega srebrne medalje v Pjongčangu na 30 km v klasičnem koraku. Višnarjeva je začela odlično, takoj je prevzela pobudo in zapeljala na prvo mesto, kjer je dolgo časa vztrajala, v končnici šprinta pa je nato popustila in zasedla četrto mesto. Vseeno je z dovolj hitrim časom (3:15,88) kot srečna poraženka napredovala v veliki finale, njen prvi po lanskem Pjongčangu. Fähndrichova je bila zaradi oviranja diskvalificirana.

Falla četrtič do zmage v Drammnu

V finalu je Falla silovito pospešila na začetku, sledili sta ji Neprjajeva in Švedinja Stina Nilsson. Višnarjeva ni mogla obdržati stika z vodilnimi, šprint v Drammnu je še tretjič v karieri končala na šestem mestu. Falla ni prepustila ničesar naključju, finalni boj je gladko dobila in v Drammnu zmagala še četrtič. Drugo mesto je osvojila Nilssonova, boj za tretje mesto je z Neprjajevo dobila Američanka Jessica Diggins.

Nova zmaga Johannesa H. Klaeba

V moški konkurenci je prepričljivo slavil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, ki je tako še povečal prednost pred tekmeci v skupnem seštevku za svetovni pokal. Drugo mesto je osvojil njegov rojak in lanski zmagovalec v Drammnu Eirik Brandsdal, ki je zaostal za sekundo, tretji je bil Rus Aleksander Bolšunov (+3,8). V finalu je sicer nastopilo kar pet Norvežanov. Edini slovenski predstavnik Janez Lampič je nastope končal že v kvalifikacijah.

Smučarski teki, Drammen

Šprint (Ž), klasično, 1,2 km: 1. M.-K. FALLA NOR 3:10,18 2. S. NILSSON ŠVE +1,39 3. J. DIGGINS ZDA 1,88 4. N. NEPRJAJEVA RUS 2,32 5. K. PÄRMÄKOSKI FIN 8,85 6. K. VIŠNAR SLO 20,70 ... 19. A. LAMPIČ SLO 45. V. FABJAN SLO 49. A. ČEBAŠEK SLO Šprint (M), klasično, 1,2 km: 1. J.-H. KLAEBO NOR 2:44,62 2. E. BRANDSDAL NOR +1,04 3. A. BOLŠUNOV RUS 3,78 4. B.-S. SKAR NOR 6,55 5. K. STADAAS NOR 8,71 6. E. IVERSEN NOR 11,45 ... 37. J. LAMPIČ SLO

Skupni vrstni red

Ženske (26/30): 1. H. WENG NOR 1.402 2. I. F. OESTBERG NOR 1.223 3. J. DIGGINS ZDA 1.027 4. K. PARMAKOSKI FIN 992 5. T. STADLOBER AVT 771 32. A. LAMPIČ SLO 177 38. K. VIŠNAR SLO 129 55. V. FABJAN SLO 72 61. A. ČEBAŠEK SLO 60 90. N. RAZINGER SLO 11 Moški (26/30): 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.308 2. M.-J. SUNDBY NOR 980 3. D. COLOGNA ŠVI 953 4. A. HARVEY KAN 900 5. A. BOLŠUNOV RUS 860 117. J. LAMPIČ SLO 12 124. M. ŠIMENC SLO 8

R. K., Mitja Lisjak