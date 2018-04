Video: Zarifović zadel za zmago, Olimpija v finalu

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

11. april 2018 ob 17:15

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 19:12

Celje

Nogometaši Olimpije so prvi finalisti letošnjega Pokala Slovenije. Po zmagi v Stožicah (2:1) so dobili tudi povratno polfinalno tekmo proti Celju. Bilo je 0:1.

Prvi polčas je bil precej izenačen, za odtenek so bili sicer boljši gostitelji, ki pa jim nikakor ni uspelo predreti dobro postavljene ljubljanske obrambe. V zaključku prvega polčasa so varovanci Igorja Bišćana nato pritisnili na vrata Matjaža Rozmana in v 42. minuti tudi povedli – po predložku iz kota je z glavo zadel Aris Zarifović.

V deseti minuti nadaljevanja je prvi v drugem polčasu resneje zapretil Leon Benko, ki je iz obrata sprožil diagonalni strel, vendar je oprezni Rozman žogi preprečil let v mrežo. Celjani so si prizadevali izid izenačiti, priigrali so si kar nekaj polpriložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene.

Najnevarnejši je bil poskus Amadeja Brecla, ki je po kombinaciji s prostega strela izsilil obrambo Aljaža Ivačiča. V končnici so Ljubljančani zapravili dve priložnosti za še višjo zmago, nenatančna sta bila Abass Issah in Branko Ilić.

Pokal Slovenije, polfinale, povratni tekmi

Celje - OLIMPIJA 0:1 (0:1) 1:2

Zarifović 42.

Celje: Rozman, Pišek, Cvek, Vizinger (70./Predragović), Džinić, Požeg Vancaš, Stojinović, Brecl, Vidmajer (56./Andrejašič), Lupeta, Pečnik (56./Lotrič).

Olimpija: Ivačič, Apau, Zarifović (64./Ilić), Uremović, Štiglec, Čanađija, Tomić, Alves (83./Kronaveter), Savić, Davidson, Benko (79./Issah).

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

Četrtek ob 17.15:

ALUMINIJ - GORICA 2:1

V krepkem tisku je izid s prvih tekem. Finale bo 30. maja v Stožicah.

M. L.