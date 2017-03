Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 22 glasov Ocenite to novico! V prvi seriji so padli trije državni rekordi: Kevin Bickner je popravil ameriškega, Daiki Ito japonskega, Alex Insam pa italijanskega. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Wellinger z zadnjim skokom izgubil norveško turnejo

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

19. marec 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 16:31

Vikersund - MMC RTV SLO

Avstrijec Stefan Kraft je po ponesrečenem finalnem skoku Andreasa Wellingerja na nedeljski tekmi v Vikersundu osvojil norveško turnejo. Zmagal je Kamil Stoch, Peter Prevc je bil šesti.

Tekma bi se morala po prvem scenariju začeti ob 14.15, a so začetek preložili za 15 minut. Začelo se je z dolgimi poleti, saj je najprej Johann Andre Forfang pristal pri 242,5 m, Daiki Ito pa je nato zmogel še pol metra več. Kevin Bickner je sredi serije postavil nov ameriški rekord (244,5 m).

V finalu vseh šest Slovencev

Od slovenskih skakalcev se je najbolje odrezal Peter Prevc (235,5 m), ki je v prvi seriji zasedel 6. mesto. Njegov mlajši brat Domen Prevc je sicer pristal meter dlje (236,5 m), a je dobil nekoliko slabše ocene za slog, zasedel je 9. mesto. Za njim sta se uvrstila Jurij Tepeš (229,5 m) in Jernej Damjan (226,5 m). V finalno serijo sta se uvrstila še Anže Semenič, ki je skočil 216 m, še zadnje mesto za drugo serijo je ulovil Anže Lanišek (193,5 m). Vodilni položaj po prvi seriji je pripadel Andreasu Wellingerju (242 m), drugi je bil Kamil Stoch (238,5 m), tretji Stefan Kraft (237,5 m).

Tekma ponuja veliko napetih izhodišč. V boju za zmago na premierni turneji ima Andreas Wellinger 6,2 točke prednosti pred Stefanom Kraftom. Avstrijec lahko na krilih svetovnega rekorda danes osvoji tako turnejo, kot si nabere odločilno prednost v boju za veliki kristalni globus in malega za zmago v poletih.

Smučarski skoki, Vikersund, nedeljska tekma

Končni vrstni red: daljavi točke 1. K. STOCH POL 238,5/237,0 466,6 2. N. KASAI JAP 239,5/241,5 448,0 3. M. HAYBÖCK AVT 241,5/222,5 430,4 4. J.-A. FORFANG NOR 242,5/245,5 428,7 5. S. KRAFT AVT 237,5/215,0 424,8 6. P. PREVC SLO 235,5/232,5 423,1 7. J. TEPEŠ SLO 229,5/242,0 421,8 8. D. PREVC SLO 236,5/243,5 409,7 9. A. STJERNEN NOR 227,0/225,0 404,4 10. R. JOHANSSON NOR 234,0/215,0 403,0 ... 18. A. WELLINGER NEM 242,0/166,0 371,8 19. A. SEMENIČ SLO 216,0/223,5 360,3 24. A. LANIŠEK SLO 193,5/201,5 315,6 27. J. DAMJAN SLO 226,5/135,0 282,2

Po 1. seriji: daljava točke 1. A. WELLINGER NEM 242,0 228,9 2. K. STOCH POL 238,5 228,3 3. S. KRAFT AVT 237,5 226,9 4. M. HAYBÖCK AVT 241,5 225,3 5. N. KASAI JAP 239,5 216,5 6. P. PREVC SLO 235,5 210,7 7. R. JOHANSSON NOR 234,0 210,6 8. J.-A. FORFANG NOR 242,5 209,9 9. D. PREVC SLO 236,5 208,8 10. J. TEPEŠ SLO 229,5 205,1 11. J. DAMJAN SLO 226,5 203,4 ... 22. A. SEMENIČ SLO 216,0 174,2 30. A. LANIŠEK SLO 193,5 155,9

S. J., M. L.