Vikingi zapravili vodstvo 17:0, ob izteku časa jih je rešila čudežna akcija

Jacksonville spet presenetil Pittsburgh

15. januar 2018 ob 07:53

New York - MMC RTV SLO

Nogometaši Minnesote ostajajo v igri, da v začetku februarja postanejo sploh prvi, ki bi igrali na Super Bowlu na svojem stadionu.

Vikingsi so v izjemno dramatični tekmi polfinala konference NFC pred svojimi gledalci izločili New Orleans z 29:24. Dolgo je sicer kazalo na njihovo zanesljivo zmago, saj so prvi polčas dobili s 17:0. Gostitelji so drugi polčas začeli z napadom, v katerem so porabili sedem minut, sicer niso dosegli točk, a Svetnikom je zmanjkovalo časa.

Thomas hitro do dveh zadetkov

Začele so se nore minute. Ob izteku tretje četrtine je Drew Brees s 14 jardov v končno cono poslal Michaela Thomasa. Že v naslednji akciji je domači podajalec Case Keenum vrgel prestreženo podajo, tri minute pozneje je spet udarila naveza Brees - Thomas in razlika je bila v nekaj trenutkih skoraj izničena (17:14). Na drugi strani je Kai Forbath s prostim strelom (49 jardov) povišal na 20:14.

New Orleans že na pragu zmage

Zadnje tri minute so bile električne. Takrat je namreč tekač Alvin Kamara stekel v končno cono in sploh prvič na tekmi povedel New Orleans v vodstvo (21:20). Gostitelji so se po minuti in pol vrnili v vodstvo, Forbath je zadel prosti strel, dolg 53 jardov. Svetniki so nato v minuti prekorakali skoraj celo igrišče, Will Lutz je 25 sekund pred koncem zadel prosti strel, dolg 43 jardov, New Orleans je povedel s 24:23 in bil na pragu zmage.

Odločilni zadetek ob izteku časa

Gostitelji so imeli na voljo še 25 sekund, v katerih so se premaknili le za 14 jardov. Deset sekund pred koncem so imeli tretji poskus na svojih 39 jardih. Keenum je v ogenj poslal Stefona Diggsa, ki je preskočil Marcusa Williamsa, se nekako obrnil, skoraj padel na tla, se ujel z roko in ob izteku časa zdrvel v končno cono. Akcija je bila dolga kar 61 jardov ... Gledalci so eksplodirali in veliko slavje se je začelo. Minnesota bo v konferenčnem finalu igrala v Philadelphii, ob morebitni zmagi pa bo sama gostila Super Bowl.

Big Ben tokrat igral dobro ...

V boju za Lombardijev pokal je presenetljivo tudi Jacksonville, ki je v gosteh premagal Pittsburgh s 45:42. Jaguarji so že v rednem delu sezone zmagali na tem stadionu (30:9), a nihče ni pričakoval, da bodo ponovili vajo. Takrat so popolnoma onemogočili Bena Roethlisbergerja. Domači podajalec je tudi tokrat začel slabo (prestrežena podaja in izgubljena žoga), a preostanek tekme je odigral zelo dobro (469 jardov, pet podaj za zadetek; začel je tudi akcijo za šesti zadetek, a je bil zaradi lateralne podaje zadetek uradno vpisan kot tek Le'Veona Bella).

... a je zatajila obramba

Jaguarji so ušli v hitro vodstvo z 21:0 in nato ves čas vodili za zadetek ali dva. Podajalec Blake Bortles ni veliko podajal (14/26, 214 jardov), a je ravno dovolj krmaril med tekom in podajami, da je zmedel domačo obrambo. Glavnino dela v napadu je opravil tekač Leonard Fournette, ki je dosegel kar tri zadetke. Ob koncu prvega polčasa si je poškodoval gleženj, a je vseeno stisnil zobe in igral do konca. Jaguarji morajo za svoj prvi nastop na Super Bowlu zdaj v gosteh premagati branilca naslova New England.

Liga NFL, končnica, konferenčni polfinale, AFC:

NEW ENGLAND (1) - Tennessee (5)

35:14 (0:7, 21:0, 7:0, 7:7)

Pittsburgh (2) - JACKSONVILLE (3)

42:45 (0:14, 14:14, 7:0, 21:17)

Podaje: Roethlisberger 469 (5 TD, INT); Bortles 214 (TD)

Tek: Bell 67 (TD); Fournette 109 (3 TD)

Ujete podaje: Brown 132 (2 TD), McDonald 112; Yeldon 57

Prosti streli: Boswell /; Lambo 45

NFC:

PHILADELPHIA (1) - Atlanta (6)

15:10 (0:3, 9:7, 3:0, 3:0)

MINNESOTA (2) - NEW ORLEANS (4)

29:24 (10:0, 7:0, 0:7, 12:17)

Podaje: Keenum 318 (TD, INT); Brees 294 (3 TD, 2 INT)

Tek: Murray 50; Kamara 43

Ujete podaje: Diggs 137 (TD); Thomas 85 (2 TD)

Prosti streli: Forbath 20, (49), 49, 53; Lutz (58), 43

S. J.