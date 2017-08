Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Maribor si je zagotovil najmanj igranje v Evropski ligi, želi si seveda Lige prvakov. Foto: BoBo Marwan Kabha za Maribor igra od leta 2015. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Viler: Kabha opisuje Hapoel kot Real Madrid

Lani izločili Olympiacos

14. avgust 2017 ob 10:17

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora bodo v sredo ob 20.45 v Izraelu proti Hapoelu Ber Ševi lovili dobro izhodišče v lovu na Ligo prvakov.

Slovenski prvaki so na prizorišče odpotovali že dva dni prej. V primeru neuspeha Maribor čaka igranje v Evropski ligi, a trener Darko Milanič je odločen: "Mi se moramo osredotočiti na našo igro, narediti vse, da si pripravimo dobro popotnico pred povratno tekmo. Zgolj igranje v Evropi me ne zanima, moštvo želim pripeljati v Ligo prvakov."



Travnata podlaga in žoge so drugačni

"Smo na tem zadnjem koraku pred našimi sanjami, pred nami je zahtevna naloga, zelo vroče gostovanje, čaka nas težka preizkušnja. Naš cilj bo zmaga, za to se bo treba potruditi. Poleg tega, da bo zelo vroče, imam v spominu, da je travnata podlaga nekoliko drugačna, tudi žoge so drugačne, zato se želimo na tekmo res dobro pripraviti in odhajamo že prej kot sicer," je pojasnil Milanič.

Zdržati prvih 20 minut

Vsaj enega zadetka si želi tudi branilec Mitja Viler: "Če sem iskren, pred samimi pripravami nisem pričakoval, da bomo prišli v play-off, zato gremo pozitivno v tekmo. Glavno bo zabiti gol, gremo poskusiti zmagati. Postavili se bomo malo bolj obrambno, če kot gostje zdržimo prvih 20 minut, potem postanejo domačini nervozni in preko 'kontre' bomo poskusili zabiti, da bo lažje za drugo tekmo."

Lani izločili Olympiacos

V ekipi Maribora je tudi Izraelec Marwan Kabha. Mariborčani so se z njim precej pogovarjali. "Kabha hvali Hapoel, kot da je Real Madrid, ampak bomo videli. V njihovih dosedanjih izjavah je bilo čutiti tudi nekaj podcenjevanja. A vendar, lani sem gledal to ekipo, ki je najprej izločila Olympiacos, nato dvakrat premagala Inter, nekaj v njegovih izjavah prav gotovo drži."

Liga prvakov, 4. predkrog, prve tekme

Prvaki, torek ob 18.00:

QARABAG - KÖBENHAVN (Verbič)

Ob 20.45:

APOEL - SLAVIA PRAGA

Sreda ob 20.45:

HAPOEL BER ŠEVA - MARIBOR

OLYMPIACOS - RIJEKA (Črnic)

CELTIC - ASTANA

Neprvaki, torek ob 20.45:

YOUNG BOYS - CSKA MOSKVA

HOFFENHEIM - LIVERPOOL

SPORTING - STEAUA BUKAREŠTA

Sreda ob 20.45:

ISTANBUL BASAKSEHIR - SEVILLA

NAPOLI - NICE

S. J.