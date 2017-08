Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Mitja Viler je po četrt ure igre dosegel edini zadetek na tekmi. Po slabem začetku se Izraelcem ni uspelo pobrati. Na celotnem srečanju so imeli le eno veliko priložnost. Foto: Miloš Vujinović/BoBo Marcos Tavares in Mitja Viler - "cimra" popeljala vijoličaste med evropsko elito. Foto: BoBo Prava štajerska čaga se je začela po zadnjem pisku sodnika Gianluce Rocchija. Foto: Miloš Vujinović/BoBo Sorodne novice Čaroben večer v Ljudskem vrtu: Maribor šampion v Ligi prvakov! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Viler: Še veliko let se bo govorilo o tej posebni noči

Želja so Real, PSG in ena italijanska ekipa

23. avgust 2017 ob 08:25

Maribor - MMC RTV SLO

Mitja Viler je dosegel deveti zadetek za Maribor, a tako pomembnega še nikoli v karieri. V Ljudskem vrtu bo jeseni trikrat zadonela himna Lige prvakov.

Priljubljeni "Rulo" je blestel tudi pred mikrofoni, med številnimi izjavami si je privoščil tudi pivo iz pločevinke in se fotografiral z velikim navijačem Maribora Klemnom Kosijem. Alpski smučar je v vijoličastem dresu prišel pozdravit junake nepozabnega večera pod Kalvarijo. Hapoel Ber Ševa, ki je na prvi tekmi prikazal zelo dobro predstavo, je bil tokrat v podrejenem položaju in brez pravih idej (1:0).

30-letni Koprčan je bil tretjič natančen v kvalifikacijah za Ligo prvakov, drugič v letošnjem poletju. Proti Zrinjskemu v drugem predkrogu je na povratni tekmi izenačil na 1:1, ko je hotel podati pred vrata. Po tekmi je celo sam priznal, da je žoga zašla v mrežo. Proti Hapoelu zagotovo ni. Razigrani Valon Ahmedi je prodrl po desni strani, Viler pa je bil zelo zbran pri strelu, ki je prinesel 12,6 milijona evrov v mariborsko blagajno.

"Letos se nam je kar nekaj stvari uskladilo. Ko sem spremljal akcijo Ahmedija, sem imel občutek, da bo žoga prišla na tisto mesto, kjer sem stal. Dobro sem jo zadel, šla je stran od vratarja in končala v mreži. Vse drugo je zgodovina," je bil zgovoren Viler, ki je bil navdušen nad izjemnim ozračjem v Ljudskem vrtu: "Še veliko let se bo govorilo o tej posebni noči. Navijači so nas že pred tekmo ustaviti na cesti, pripravili so baklado. Tega ne pozabiš hitro. Po tej zmagi nas čakajo le še lepe stvari."

S "cimrom" Tavaresom udarna naveza na evropskih zelenicah

Odlična naveza sta z Marcosom Tavaresom, v isti hotelski sobi sta preživela večere pred ključnimi evropskimi preizkušnjami. "Pred tremi leti sem bil "cimer" z Agimom Ibraimijem. Uvrstili smo se v Ligo prvakov, on je zadeval, jaz pa podajal. Zdaj sem v sobi skupaj s Tavaresom, oba sva dosegla zadetke, ki so nas popeljali v Ligo prvakov," je poudaril najbolj priljubljeni Primorec v Mariboru.

Želja so Real, PSG in ena italijanska ekipa

V četrtek ob 18.00 bo žreb skupinskega dela Lige prvakov v Monte Carlu. Prva dva bobna sta že določena in večina ekip je zelo atraktivnih.

"Zdaj bomo le še uživali. Real in PSG sta vsekakor zelo atraktivna tekmeca, zaradi svojih korenin pa bi rad igral še z eno italijansko ekipo. Mislim, da lahko osvojimo tretje mesto in igramo spomladi še v Evropski ligi," si je zaželel Viler.

Olimpiji ne želijo dati zagona

Življenje profesionalnega nogometaša je polno izzivov in že v nedeljo prihaja nov. Vijoličasti bodo ob 20.20 gostovali v Stožicah, kjer jih pričakuje spočita in maksimalno motivirana Olimpija, ki ne bo imela peklenskega ritma dveh tekem na teden do sredine decembra.

"Nihče nam zdaj ne bo zameril, če bi šlo kaj narobe na derbiju v nedeljo. Trenerski štab nas bo dobro pripravil, vedno smo se dobro pripravili na tekme z Olimpijo. Obe ekipi imata enako število točk. Prvenstvo se ne bo prelomilo na tej tekmi. Ni jim treba dati zagona, da bi se razigrali," je pojasnil veliki junak torkovega večera.

