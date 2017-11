Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Andrea Pirlo je zadnjo tekmo za New York City odigral proti Columbusu, ki se je uvrstil v polfinale končnice Lige MLS. Foto: EPA Andraž Struna je dosegel prvi zadetek v Ligi MLS. Foto: Reuters VIDEO Gol Strune ni bil dovolj... Dodaj v

Villa in Struna zadela na zadnji tekmi Pirla v bogati karieri

Dvakrat se je veselil zmage v Ligi prvakov, z Italijo svetovni prvak

6. november 2017 ob 19:24

New York - MMC RTV SLO

Andrea Pirlo se je pri 38 letih odločil za upokojitev. Nazadnje je igral za New York City, dokončno odločitev o koncu bogate kariere pa je sprejel danes.

Nekdanji zvezdnik Juventusa, Interja in Milana se je ob izteku kariere odločil še za igranje onstran Atlantika.

"H koncu gre ne le moja avantura v New Yorku, pač pa tudi moja kariera nogometaša," je sporočil prek Twitterja. Zadnjo tekmo je odigral v nedeljo proti Columbusu v četrtfinalu končnice Lige MLS, vstopil je v zadnji minuti. Gostitelji so na Yankee stadionu pred 23.246 gledalci zmagali z 2:0. Po četrt ure je zadel David Villa z bele točke, v 53. minuti pa je končni izid postavil statistično najboljši igralec srečanja Andraž Struna, ki je na sedmi odigrani tekmi v ZDA zadel prvič. Zmaga ni bila dovolj za preboj v polfinale, saj je prvo srečanje Columbus dobil s 4:1.

"Za Pirla je rekel, da je zelo v redu človek, ki je tih in se ne izpostavlja," je o vtisih Andraža Strune iz zvezdniške ekipe - vodi jo Patrick Vieira - prejšnji mesec "poročal" njegov brat Aljaž.

"Rad bi se zahvalil družini za podporo in ljubezen. Rad bi se zahvalil vsem ekipam, za katere sem imel čast igrati, vsakemu soigralcu in vsem ljudem, ki so mojo kariero naredili za nekaj posebnega. In ne smem pozabiti na navijače, ki so me povsod po svetu vedno spodbujali," je še dodal Pirlo.

V ZDA je igral od konca sezone 2014/15, ko je z Juventusom osvojil svoj zadnji naslov prvaka v Italiji. Skupno ima šest "scudettov", od tega štiri s staro damo, dva pa z Milanom. Kariero je začel v Brescii, igral pa tudi za Inter in Reggino. Z Milanom je osvojil naslova evropskega prvaka v letih 2003 in 2007. Za izbrano vrsto Italije je zbral 116 nastopov in dosegel 13 golov, nazadnje je dres azzurrov oblekel leta 2015. Vrhunec je bil naslov svetovnega prvaka v Nemčiji leta 2006.

