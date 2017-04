Vinales dirka v zmagoslavnem ritmu, osvojil še Argentino; Rossi drugi

Premoč Yamahe v Argentini

9. april 2017 ob 22:15

Buenos Aires - MMC RTV SLO/STA

Maverick Vinales je po uvodni dirki sezone, VN Katarja v Dohi, osvojil še VN Argentine v Termas de Rio Hondu.



Vinales, ki je bil v kvalifikacijah šele šesti, je na drugi dirki sezone elitnega razreda prvi prečkal ciljno črto.

"Težka dirka. Nisem imel ugodnega startnega položaja, a sem se hitro pripeljal v ospredje. Nato sem nekaj časa vozil v svojem ritmu, nisem se zagnal za Marquezom, ko pa je ta padel, sem tudi sam postal bolj previden. Enostavno sem hotel priti do cilja in osvojiti največjo možno število točk. Uspelo mi je zmagati, kar je seveda fantastično," je bil na cilju navdušen Vinales, ki je postal prvi voznik yamahe po Waynu Raineyju in letu 1990, ki je dobil uvodni dirki sezone.

350. dirka Rossija

Drugi je bil Valentino Rossi, tako da se ekipa Yamahe veseli prvega in drugega mesta. Dirka je za Rossija posebna, saj gre za njegovo 350. dirko v karieri. "Mehaniki so mi rekli, da je to moja 350. dirka in da se moram dobro odrezati. Mislim, da sem se. Dobro sem startal, se med dirko dobro počutil, napak nisem delal. Maverick je bil prehiter, a nič hudega. Sam sem zadovoljen tudi z drugim mestom."

Rossi se je za drugo mesto boril z Britancem Calom Crutchlowom: "Lepo se je vrniti na stopničke. V bistvu sem do tretjega mesta prišel brez težav, več pa nisem mogel doseči. Čeprav sem imel občutek, da se lahko enakovredno kosam tako z Vinalesom kot Rossijem, mi motor tega ni dopustil. Nekajkrat me je opozoril, da je bolje, če se zadovoljim s tretjim mestom. In sem se."

Vinales izkoristil padec Marqueza

Vinalesu na začetku ni kazalo dobro, kot se je na koncu izšlo. Izkoristil je padec aktualnega svetovnega prvaka v razredu motoGP Marca Marqueza. Španec je prvi krog odpeljal izvrstno, nabral si je veliko prednost, a je dirko zaključil hitro, v tretjem krogu mu je spodneslo kolo.

Da gre za težko dirko z zahtevno podlago pričajo številni padci. Hitro se je na tleh znašel Jorge Lorenzo (Ducati), padli so še Dani Pedrosa (Honda), Andrea Iannone (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) in Pol Espargaro (KTM).

Zmaga Morbidelliju in Miru

V moto2 je slavil Italijan Franco Morbidelli, ki je bil najboljši tudi v Katarju, na prvi uvodni tekmi sezone svetovnega prvenstva. Drugi je Portugalec Miguel Oliveira, tretji pa Švicar Thomas Lüthi.

Španec Joan Mir pa je dobil tudi drugo preizkušnjo v razredu moto3. Drugi je bil Britanec John McPhee, tretji pa Španec Jorge Martin.

Svetovno prvenstvo

VN Argentine, Termas de Rio Hondo

MotoGP, končni vrstni red: 1. M. VINALES ŠPA/yamaha 41:45,060 2. V. ROSSI ITA/yamaha +2,915 3. C. CRUTCHLOW VB/honda 3,754 4. A. BAUTISTA ŠPA/aspar 6,523 5. J. ZARCO FRA/yamaha 15,504 6. J. FOLGER NEM/yamaha 18,241 Moto2, končni vrstni red: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 39:50,036 2. M. OLIVEIRA POR/KTM +1,683 3. T. LUTHI ŠVI/kalex 10,551 Moto3, končni vrstni red: 1. J. MIR ŠPA/honda 38:33,377 2. J. MCPHEE VB/honda +0,261 3. J. MARTIN ŠPA/honda 0,339

SKUPNI VRSTNI RED MotoGP: 1. M. VINALES ŠPA/yamaha 50 2. V. ROSSI ITA/yamaha 36 3. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 20 4. S. REDDING VB/ducati 17 5. C. CRUTCHLOW VB/honda 16 6. J. FOLGER NEM/yamaha 16 Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 50 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 36 3. M. OLIVEIRA POR/KTM 33 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda 50 2. J. MCPHEE VB/honda 40 3. J. MARTIN ŠPA/honda 32

D. S.