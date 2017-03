Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mavericku Vinalesu (desno) sta družbo na odru za zmagovalce v Dohi delala Andrea Dovizioso in Valentino Rossi. Foto: EPA Fantastično. Naredili smo odlično delo, ne samo danes, ampak v celem vikendu. Srečen in zadovoljen sem, da lahko vozim tak motor, da sem v taki ekipi, ki mi omogoča zmage. Danes so bile razmere težke, zato je bilo treba voziti tudi z glavo. Nisem želel biti nestrpen, nisem hotel tvegati, zato sem se na začetku držal bolj zadaj, imel sem veliko rezerve. Ko pa so vsi pospešili ritem, sem ga tudi jaz. Naredil sem sicer nekaj manjših napak, a na srečo niso bile usodne. Zdaj grem lahko optimistično v nadaljevanje sezone, verjamem, da bom še kdaj zmagal. Maverick Vinales Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vinales za zmago odbil italijanski napad v Dohi

Dirka se je zaradi dežja začela z zamudo

26. marec 2017 ob 22:09

Doha - MMC RTV SLO

Maverick Vinales je zmagovalec VN Katarja v Dohi, uvodne preizkušnje motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu MotoGP.



Španec je do zmage prišel že na svoji prvi dirki na yamahi, njegova zmaga pa ni presenečenje, saj je bil najboljši že na testiranjih in treningih, v soboto pa si je priboril tudi najboljši štartni položaj.

Drugo mesto je na dirki, ki se je zaradi plohe začela z zamudo, in na kateri je na vlažnem cestišču kar veliko vlogo igrala izbira gum, zasedel Andrea Dovizioso (Ducati), tretji je bil veteran in Vinalesov moštveni kolega Valentino Rossi. Četrto mesto je zasedel aktualni svetovni prvak Marc Marquez (Honda).

Zarco v preveliki želji padel

Vinales, ki je bil po treningih v Dohi prvi favorit dirke, sicer ni izkoristil najboljšega startnega položaja, na začetku se je v vodstvu znašel Andrea Iannone s Suzukijem. A Italijan je moral presenetljivo hitro prepustiti najboljši položaj Francozu Johannu Zarcu (Monster Yamaha), ki je z mehkejšo zadnjo gumo povečeval prednost, marsikdo se je že začel spraševati, ali lahko pride do presenečenja. Novinec v elitnem razredu je za odgovor poskrbel kmalu, saj je očitno nekoliko pretiraval, posledica tega je bil padec. V vodstvu ga je za kratek čas zamenjal Marquez, drugi je bil Iannone, ki pa je prav tako končal v pesku.

Vinales vendarle uspešnejši od Doviziosa

Kazalo je da bo zmagovalca odločil troboj med Marquezom, Doviziosom in Vinalesom, ki je po začetnem petem mestu začel izboljševati svoj položaj. A v ta boj je presenetljivo, če se upoštevajo dosežki na testiranjih in treningih, vmešal še Rossi. Marquez se je izkazal za nekonkurenčnega, tudi Rossi ni mogel ogroziti Vinalesa in Doviziosa. Slednja sta se menjavala v vodstvu, Doviziosov ducati je bil hitrejši na ravnini, na preostalih delih pa se je bolj izkazala yamaha, ki se je po večjem številu medsebojnih prehitevanj tudi veselila zmage.

Vinales: Danes so bile razmere težke

"Fantastično. Naredili smo odlično delo, ne samo danes, ampak v celem vikendu. Srečen in zadovoljen sem, da lahko vozim tak motor, da sem v taki ekipi, ki mi omogoča zmage. Danes so bile razmere težke, zato je bilo treba voziti tudi z glavo. Nisem želel biti nestrpen, nisem hotel tvegati, zato sem se na začetku držal bolj zadaj, imel sem veliko rezerve. Ko pa so vsi pospešili ritem, sem ga tudi jaz. Naredil sem sicer nekaj manjših napak, a na srečo niso bile usodne. Zdaj grem lahko optimistično v nadaljevanje sezone, verjamem, da bom še kdaj zmagal," se je smejalo Vinalesu.

Dovizioso: Tvegali smo z izbiro gum

Z drugim mestom je bil zadovoljen tudi Dovizioso. "Izbrali smo mehkejšo zadnjo gumo in tvegali. Zaradi nje nisem mogel voziti na polno, a moram reči, da se je dobro držala. V nekaterih delih sem bil hitrejši od Vinalesa, v nekaterih je bil hitrejši on. Na koncu je zasluženo zmagal, tudi sam pa sem zelo zadovoljen," je dejal Dovizioso.

Rossi: Uspelo nam je nekaj velikega

Rossi pa ni bil samo zadovoljen, ampak celo vzhičen: "Uspelo nam je nekaj velikega. Še zjutraj nam ni šlo, spremenili smo nekaj nastavitev, a nase denarja zagotovo ne bi stavil. Toda prišel sem do tretjega mesta, kar je zame super uspeh in velika vzpodbuda za naprej. Moram reči, da sem užival, dirko pa odpeljal odlično."

Slavje Mira in Morbidellija

V razredu moto 3 je prav tako zmagal Španec, in sicer Joan Mir, za 19-letnim Špancem, ki je dosegel svojo drugo zmago na dirkah za svetovno prvenstvo, sta se uvrstila Britanec John McPhee in zmagovalčev rojak Jorge Martin, vsi so do uspeha prišli na Hondi. Italijan Franco Morbidelli pa je bil najhitrejši v razredu Moto2. 22-letni voznik Kalexa je bil najboljši že v kvalifikacijah, za svojo prvo zmago v karieri pa je premagal izkušenejša, Švicarja Thomasa Lüthija in Japonca Takaakija Nakagamija, prav tako voznika Kalexa.

VN Katarja, Doha

MotoGP, končni vrstni red: 1. M. VINALES ŠPA/yamaha 38:59,999 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati +0,461 3. V. ROSSI ITA/yamaha 1,928 4. M. MARQUEZ ŠPA/honda 6,745 5. D. PEDROSA ŠPA/honda 7,128 6. A. ESPARGARO ŠPA/aprilia 7,661 Moto2, končni vrstni red: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 40:18,480 2. T. LUTHI ŠVI/kalex +2,681 3. T. NAKAGAMI JAP/kalex 3,304 Moto3, končni vrstni red: 1. J. MIR ŠPA/honda 38:27,364 2. J. McPHEE VB/honda +0,135 3. J. MARTIN ŠPA/honda 0,218

Mitja Lisjak