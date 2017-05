Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! VIDEO Pibernik se je veselil 6... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vincenzo Nibali

10. maj 2017 ob 18:00

Messina - MMC RTV SLO

Težava je bila, da je imel Pibernik prazno baterijo in ni slišal našega moštvenega radia, zato ni vedel, da je do konca etape še en krog v Messini. Zelo nesrečna stvar zanj, a še vedno je zelo mlad in take stvari se dogajajo v kolesarstvu.

Kapetan ekipe Bahrain-Merida Vincenzo Nibali je po koncu etape v Messini pojasnil, zakaj je Luka Pibernik že šest kilometrov pred koncem etape visoko dvignil roki v zrak in se prezgodaj veselil zmage na peti etapi Dirke po Italiji.

Nibali, ki je lani že drugič dobil Giro, je še dodal, da je tudi njegov prijatelj in moštveni kolega Ramunas Navardauskas leta 2013 na Giru slavil zmago prehitro. Ni imel radijske povezave, že pred njim pa je po samostojnem pobegu zmagal Italijan Giovanni Visconti, cyclingnews. com.

A. G.