Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Prekmurski derbi v Fazaneriji se je končal z zmago gostujoče ekipe v modri opravi. Foto: www.alesfevzer.com Rok Sirk je že po nekaj minutah derbija Muro popeljal v vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Vinko z mojstrovino prinesel Nafti zmago na prekmurskem derbiju

Nafta do 12. prvenstvene zmage v sezoni

25. marec 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 16:53

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Nogometaši Nafte 1903 so v 20. krogu Druge slovenske nogometne lige dobili prekmurske derbi v gosteh pri Muri. Bilo je 1:2.

Šlo je za obračun vodilne ekipe s tretjeuvrščenim moštvom druge lige. Gostitelji, ki so v 20 krogih letošnjega prvenstva zbrali 50 točk, so povedli v 7. minuti, ko je po predložku z leve gostujočega vratarja premagal Rok Sirk. Mura je bila v prvem polčasu boljši nasprotnik, na gol Nafte je sprožila več strelov, a vodstva do odmora ni uspela podvojiti.

V uvodnih minutah nadaljevanja so gostje iz Lendave vendarle uspeli izenačiti. Domači obrambi je ušel Marko Roginić, po levi strani je prodrl v kazenski prostor in hladnokrvno premagal nemočnega vratarja Kristjana Matoševića. 1:1.

Hip zatem je v igro pri gostiteljih vstopil Amadej Maroša, ki je v 66. minuti po predložku iz kota žogo z glavo poslal v prečko. Mura, ki je od 56. minute dalje igrala z igralcem več - zaradi drugega prejetega rumenega kartona je bil izključen Liridon Osmanaj -, je več napadala, zadela pa je Nafta, in sicer v 74. minuti, ko je Vedran Vinko po lepi globinski podaji 'iz prve' mojstrsko zadel malo mrežico za veliki preobrat.

Črno-beli so do konca derbija iskali izenačujoči zadetek, a zaman. Še najbližje izenačenju je bilo povsem pri koncu - natančneje v 95. minuti, ko je po predložku s prostega strela iz bližine žogo za las mimo desne vratarjeve vratnice poslal Luka Sočič.

2. SNL, 20, krog:

MURA - NAFTA 1903 1:2 (1:0)

3.800; Sirk 7.; Roginić 50., Vinko 74.

RK: Osmanaj 56./Nafta

FUŽINAR RAVNE - ILIRIJA 1911 0:1 (0:0)

Nukić 55.

ZARICA - ROGAŠKA 1:3 (0:1)

Ahačič 82./11-m; Brodnjak 32., Šlogar 67., Neskič 80.

DRAVA PTUJ - KALCER RADOMLJE 2:1 (1:1)

Čeh 22./11-m, 76.; Hajrić 42./11-m



KRKA - BREŽICE TERME ČATEŽ 5:0 (2:0)

Cvrtila 15., 61., Vujčić 35., Kambič 67., Kastrevec 82.



BRAVO - BRDA 0:1 (0:1)

Kodermac 31.



ROLTEK DOB - JADRAN DEKANI 2:0 (1:0)

Jarović 28., 49.



CHERRYBOX TAB. SEŽANA - FARMTECH VERŽEJ 3:0 (2:0)

Sever 7./11-m, Bačanin 37., Kosmač 51.

Lestvica: MURA 20 16 2 2 54:12 50 DRAVA PTUJ 20 14 2 4 45:27 44 NAFTA 1903 19 12 3 4 31:16 39 JADRAN DEKANI 20 9 6 5 33:28 33 CHERRYBOX 24 TAB 19 9 5 5 28:22 32 RADOMLJE 18 9 4 5 35:26 31 KRKA 19 9 3 7 32:31 30 BRAVO 20 8 4 8 29:20 28 ROLTEK DOB 18 8 2 8 28:27 26 ILIRIJA 1911 20 6 3 11 26:36 21 ROGAŠKA 20 6 2 12 27:36 20 BREŽICE TERME ČA 19 5 5 9 19:31 20 ZARICA KRANJ 19 4 5 10 25:33 17 BRDA 19 4 5 10 15:28 17 FUŽINAR RAVNE 19 4 3 12 22:43 15 FARMTECH VERŽEJ 19 2 4 13 9:42 10

Mitja Lisjak