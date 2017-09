Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Vipavi bo v soboto, 9. septembra dirka Vipava - Nanos, dolga 13,5 km, a s kar 775 metri nadmorske višine. Foto: Organizator Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vipava-Nanos: Dirka, na kateri je zmagal tudi letošnji junak Toura

V soboto že 22. izvedba priljubljene kolesarske dirke

4. september 2017 ob 17:32

Vipava - MMC RTV SLO

V Vipavi bo v soboto, 9. septembra kolesarska dirka Vipava - Nanos, ki spada med najlepše in najtežje dirke v razvrstitvi “vzponi Pokala Slovenije".

Dirka je od prve izvedbe leta 1995 večkrat štela tudi za državno prvenstvo v amaterskem kolesarstvu, njeni zmagovalci pa so tudi znana imena profesionalnega kolesarstva (letošnji zmagovalec ene izmed etap Dirke po Franciji Primož Roglič, Kristijan Koren, Jure Kocjan...). V lanski izvedbi se je dirke udeležilo kar 180 kolesarjev iz Slovenije in tujine, kar je za trenutne razmere v amaterskem kolesarstvu v Sloveniji izjemna številka.

Dirka se bo v Vipavi na Glavnem trgu začela ob 10.00. Celotna trasa (13,5 km) je asfaltirana. Kolesarji bodo najprej v zaprti dirki vozili do Vrhpolja, kjer bo leteč start. in začetek 11,5 km dolge dirke s 775 metri nadmorske višine. Počitka ne bo, kolesarje takoj čaka klanec, na nekaterih odsekih tudi do 10-odstoten. Sledi nekoliko položnejši del mimo plezališča Bela, nato pa manjši spust po vedno zeleni dolini do vasi Sanabor. Tam se začne trasa vzpenjati na Nanos. V naslednjih dveh kilometrih je naklon povprečno kar 10,5-odstoten, nato pa strmina nekoliko popusti in tekmovalce pripelje na Nanoško planoto, kjer po krajšem ravninskem odseku sledi napad na še zadnji, slab kilometer dolg klanec do cilja.

Po spustu v Vipavo, kjer se bo potekala prireditev Vipavska trgatev, sledi podelitev pokalov najboljšim po kategorijah.

T. O.