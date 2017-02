Visok poraz oslabljenih krimovk na Danskem

Bolezni in poškodbe v ekipi Krima

11. februar 2017 ob 17:31

Herning - MMC RTV SLO/STA

Rokometašice Krima Mercatorja so v 3. krogu Lige prvakinj v gosteh izgubile proti danskemu Midtjyllandu (28:19).

Zdesetkane krimovke - ekipo pestijo bolezni in poškodbe, že dlje časa manjka ena ključnih igralk, poškodovana Elizabeth Omoregie, manjkali pa sta tudi Tamara Goergijev in Alja Koren - so kljub odsotnosti ključnih igralk v prvem polčasu igrale dobro, z dobro in agresivno obrambo so ob polčasu zaostajale le za dva zadetka (13:11).

A v drugem delu igre so Danke, ki imajo enega najboljših protinapadov v Evropi, stopile na plin. Hitro so pobegnile na tri (v 32.) oziroma štiri zadetke (v 37. minuti) prednosti in takšno razliko držale do zadnjih minut. Krimovke so sicer imele dovolj priložnosti, da bi se bolj približale, prihajale tudi z domiselnimi akcijami do strelov, a so bili ti v teh trenutkih prepogosto premalo natančni. Danske igralke pa so to znale kaznovati s svojim najmočnejšim orožjem - protinapadom.

V 54. minuti so gostiteljice prvič na tekmi povedle za pet golov (24:19), minuto pozneje pa je Trine Jensen s svojim drugim zaporednim zadetkom povišala že na 25:19. Zmagovalec je bil tako odločen. Najvišja razlika je znašala prav končnih devet golov. Kot zanimivost velja omeniti, da so Ljubljančanke svoj zadnji zadetek na tekmi dosegle že v 51. minuti.

Najboljša strelka pri Krimu je bila Mirjeta Bajramoska s sedmimi zadetki, Nina Zulić jih je dodala pet. Pri gostiteljicah je bila s sedmimi goli najučinkovitejša Stine Jörgensen.