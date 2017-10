Visoka zmaga Olimpije v Novem mestu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Devin Oliver je bil zelo razigran. V 25 minutah je prispeval 14 točk in osem skokov. Foto: BoBo Jordan Morgan je prispeval 9 točk in 6 skokov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Krka brez možnosti proti... Sorodne novice "Dogovor" med KZS-jem in sodniki vendarle dosežen Dodaj v

13. oktober 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 13. oktober 2017 ob 20:45

Novo mesto - MMC RTV SLO

Začela se je nova sezona državnega prvenstva v košarki. Po preloženem 1. krogu je Petrol Olimpija na derbiju 2. kroga v dvorani Leona Štuklja ugnala Krko s 96:74.



Izbranci Gašperja Okorna so dobili vse četrtine in dokazali, da imajo v letošnji sezoni najmočnejšo zasedbo na slovenskih parketih. MVP finala lanske sezone Devin Oliver je prispeval 16 točk in dodal osem skokov, ukradel je tudi štiri žoge. Talor Battle je dodal 13 točk, kar šest košarkarjev gostujoče ekipe je doseglo 10 točk ali več. V dresu Krke je bil s 14 točkami najučinkovitejši Maj Kovačević.

Dolenjci so držali korak z ljubljansko ekipo le do izida 6:6, nato pa je sledila serija 3:16. V drugi četrtini je Olimpija popolnoma prevladovala na igrišču in povedla z 32:16 in 43:24. Vprašanje je bilo le še, kakšna bo končna razlika neenakovrednega obračuna. V zadnjem delu je narasla celo čez 20 točk.

Petrov: Čez dva ali tri mesece bomo boljši

"Mislim, da smo zasluženo slavili, saj smo bili od prve do zadnje minute boljši tekmec in z veliko rotacijo igralcev tekmo mirno pripeljali do konca," je bil razpoložen trener Okorn.

Trener Krke Simon Petrov je dodal: "Mi smo dali vse od sebe. Čestitam fantom za borbenost, ampak Olimpija je bila očitno favorizirana. Mogoče smo bili preveč v krču na začetku in Olimpija nam je ušla. Upam, da se sreča v nadaljevanju obrne na našo stran. Imamo še veliko rezerve, pričakujem boljše igre v prihodnje. Smo še v procesu razvijanja, čez dva, tri mesece bomo boljši, seveda pa bomo tudi v vmesnem času morali dobiti kakšno tekmo."

Olimpija že v nedeljo v Sremski Mitrovici

Ljubljančani so začeli naporen ritem treh tekem tedensko. V četrtek popoldne so se vrnili z gostovanja v Strasbourgu, že v soboto zjutraj pa se odpravljajo v Srbijo, kjer jih v nedeljo ob 17.00 v Sremski Mitrovici čaka tekma 4. kroga Lige ABA proti Mega Bemaxu.

Poraz Zlatoroga doma

Košarkarji Zlatoroga so izgubili proti Sixtu Primorski s 76:81. Uvodni del v dvorani Tri lilije je potekal po domačih notah, saj so si kar nekajkrat priigrali devet točk prednosti, a se gostje niso predali, v drugi četrtini so izenačili (36:36) in na odmor odšli s tremi točkami naskoka (41:44).

Na začetku drugega dela je prednost Koprčanov hitro narasla na 10 točk (41:51), a do zadnjega odmora so se gostitelji približali in tudi izenačili na 62:62. Tekmo je dokončno odločil Mirko Mulalić, ki je 55 sekund pred koncem zadel trojko za 70:79.

V dresu Laškega je bil z 21 točkami in 9 skoki najučinkovitejši Urban Durnik, pri zmagovalcih sta po 16 točk dosegla Marjan Čakarun in Shawn King.

Nesoglasja med slovenskimi klubi in sodniki so se na veselje ljubiteljev košarke končala oziroma so zamrznjena do konca aprila 2018. Delivci pravice so dobili, kar so želeli, tako da se bodo ta konec tedna začela tudi tekmovanja v 2., 3. in 4. SKL ter 1. ženski ligi. V vseh bodo začeli drugi krog, komisar tekmovanj Boris Majer pa bo v dogovoru s posameznimi klubi med sezono nadomestil odpadli prvi krog.

