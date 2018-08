Visoke ambicije železarjev, okrepil jih je David Rodman

Ocenite to novico!

Visoke ambicije Jesenic

1. avgust 2018 ob 20:23

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Kar so napovedovali nekaj časa, je zdaj postalo uradno - eden najvidnejših slovenskih hokejistov zadnjega desetletja David Rodman je okrepil ekipo Sij Acronija Jesenice.

"Veseli me, da nam je uspelo domov vrniti Davida Rodmana, ki bo za našo mlado ekipo velika okrepitev! Njegov prihod je dokaz, da imamo visoke ambicije in da si želimo nadgraditi lansko zelo uspešno sezono. Hvala Davidu, ki je razumel naše finančne zmožnosti, zavrnil bogatejše ponudbe iz tujine in se pridružil naši ekipi," je ob sklenitvi pogodbe za klubsko spletno stran dejal predsednik kluba Anže Pogačar.

Rodman je nazadnje igral za francoski Grenoble, igral pa je tudi Avstriji, Franciji in na Švedskem. Za slovensko reprezentanco je zbral več kot 65 tekem, nastopil je na olimpijskih igrah v Južni Koreji, na zadnjem SP-ju divizije I v Budimpešti pa ga ni bilo v postavi.

David Rodman je za Jesenice v sezoni 2016/17 sicer že odigral štiri tekme, potem pa odšel v Francijo, kjer je igral vse do letošnje sezone. V Grenoblu je bil eden izmed najboljših posameznikov, na 92 tekmah je dosegel kar 109 točk za 26 zadetkov in 83 podaj.

Davidov starejši vrat Marcel je prav ta teden sporočil, da končuje kariero.

Prihaja tudi Finec

Obrambo železarjev bo v kratkem okrepil finski igralec Jesse Jyrkkiö. Gre za 29-letnega igralca, ki je večino svoje hokejske kariere preigral v finski ligi, najprej za mlajše selekcije ekipe Ässät, v sezoni 2007-2008 pa je prvič zaigral tudi za člansko ekipo. V najboljši finski ligi je zbral več kot 150 nastopov in nekaj tekem odigral tudi v ligi EBEL za ekipo Gradca. V zadnji sezoni je nekaj časa drsal kot član ekipe Fehervar AV19, kasneje se je preselil v Francijo, nato pa sezono končal na Danskem. Bil je tudi član vseh selekcij finske reprezentance do U20.