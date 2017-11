Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sorodne novice Jaz, Tina: zaupni dnevniki gladiatorke belega cirkusa

Vito Divac

6. november 2017 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ti moraš v zgodbi najprej povedati, za kaj gre, potem razvijaš zgodbo. Rad imam prispodobo in rečem, da imajo nekateri sindrom Claudie Schiffer.

Nekateri kolegi napišejo: bil sem tam in tam, prelepo krasno vreme, sonce, labodi so letali okrog in potem sem zagledal Claudio Schiffer. Preden pridem do tja, neham brati, namesto da bi napisali: srečal sem Claudio Schiffer in to se je zgodilo.

Upokojeni novinar Dela in avtor biografije o Tini Maze Vito Divac je v intervjuju na Valu 202 povedal, kaj ga med drugim moti v slovenskem športnem novinarstvu.

