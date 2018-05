Viviani ugnal Bennetta za tretjo etapno zmago na Giru

V soboto strmi vzpon na Zoncolan

18. maj 2018 ob 17:40

Nervesa della Battaglia

Elia Viviani je znova dokazal, da je najboljši šprinter na letošnji Dirki po Italiji. Italijan se je v 13. etapi veselil že tretje zmage na letošnjem Giru.

Drugo mesto je na 180 km dolgi preizkušnji med krajema Ferrara in Nervesa della Battaglia zasedel Irec Sam Bennett, tretje pa Nizozemec Danny van Poppel.

Karavano je pred izjemno zahtevnimi preizkušnjami čakala pretežno ravninska etapa, ki je le v zadnjih kilometrih imela nekaj krajših vzponov. Glavnina je ves čas imela nadzor nad tekmeci na ne preveč zahtevni trasi, dobrih šest kilometrov pred ciljem pa je ujela tudi peterico pogumnih ubežnikov.

Dober kilometer pred ciljem je napadel Marco Coledan iz moštva Wilier Triestina, a ga je glavnina 300 metrov pred ciljem ujela, v finišu pa je imel največ moči 29-letni Viviani, ki je dosegel tretjo etapno zmago na Giru.

Viviani želi vijoličasto majico pripeljati v Milano

"Občutek po etapni zmagi je naravnost čudovit. Zadnji dnevi so bili težki tako zame kot za mojo ekipo, današnja etapna zmaga pa je tisto, kar smo potrebovali v našem moštvu. V športu in življenju ni nikoli lahko. Lahko zmagate ali izgubite, imate dobre in slabe trenutke v karieri, sanjate o velikih zmagah. V tem trenutku je vijoličasta majica, ki je namenjena najboljšemu tekmovalcu po točkah, v naših rokah, na naslednjih etapah pa bomo naredili vse, da jo tudi obdržimo," je poudaril Viviani.

Jan Polanc je zasedel 16. mesto, Matej Mohorič pa je končal na 32. mestu, oba sta prišla v cilj v času zmagovalca. Domen Novak je na 152. mestu zaostal več kot tri minute.

Rožnato majico vodilnega je zadržal Simon Yates. Britanec je imel miren dan pred soboto gorsko etapo, ki se bo končala na zelo strmem Zoncolanu. Na Dirki po Italiji so ga prevozili petkrat (2003, 2007, 2010, 2011 in 2014). Tekmeci že kujejo načrte za napad na Yatesa, ki ima 47 sekund naskoka pred lanskim zmagovalcem Tomom Dumoulinom, tretji je Thibaut Pinot.

13. etapa, Ferrara-Nervesa della Battaglia, 180 km: 1. E. VIVIANI ITA 3:56:25 2. S. BENNETT IRS vsi 3. D. VAN POPPEL NIZ 4. S. MODOLO ITA 5. R. GIBBONS JAR 6. J.-P. DRUCKER LUK 7. M. BELLETTI ITA 8. C. VENTURINI FRA isti 9. B. PLANCKAERT BEL 10. J. DEBUSSCHERE BEL ... 16. J. POLANC SLO 32. M. MOHORIČ SLO čas 152. D. NOVAK SLO +3:10

Skupni vrstni red po 13. etapi: 1. S. YATES VB 55:54:20 2. T. DUMOULIN NIZ +0:47 3. T. PINOT FRA 1:04 4. D. POZZOVIVO ITA 1:18 5. R. CARAPAZ EKV 1:56 6. G. BENNETT NZL 2:09 7. R. DENNIS AVS 2:36 8. P. BILBAO ŠPA 2:54 9. P. KONRAD AVT 2:55 10. F. ARU ITA 3:10 ... 12. C. FROOME VB 3:20 32. M. MOHORIČ SLO 26:33 33. J. POLANC SLO 27:32 151. D. NOVAK SLO 2:18:34

A. G.