Viviani zmagoslavno dvignil roki v Tel Avivu

V nedeljo etapa med Beršebo in Eilatom

5. maj 2018 ob 18:05,

zadnji poseg: 5. maj 2018 ob 19:23

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Italijanski kolesar Elia Viviani je dobil skupinski šprint druge etape na Dirki po Italiji, ki se je začela v Haifi, po 167 kilometrih pa končala v Tel Avivu.

29-letni Viviani se je uspešno "izstrelil" dobrih 100 metrov pred ciljem, ko je napadel v zavetrju rojaka Jakuba Mareczka, ki je očitno začel šprintati nekoliko prezgodaj. Mareczko se je moral zadovoljiti z drugim mestom, tretje pa je pripadlo Ircu Samu Bennettu.

"Zmago so vsi pričakovali. Nikoli ni lahko. Danes zjutraj sem bil zaradi tega živčen. Račun za zmage na Giru sem odprl. Imam močno ekipo. Ponosen sem nanjo," je povedal Viviani, ki je danes zmagal 56-ič med profesionalci, 11-ič na dirkah svetovne serije in drugič na Giru. Prvič mu je to uspelo leta 2015.

Večinoma ravninska etapa ob sredozemski obali Izraela je postregla tudi z nekaj pobegi, ki pa pričakovano niso bili uspešni, tako da je odločal šprint glavnine. Od Slovencev je bil tokrat najvišje 29. Matej Mohorič, Jan Polanc je bil 77., Domen Novak pa 147.

Dennis po rumeni in rdeči oblekel še rožnato majico

Skupno vodstvo je prevzel Avstralec Rohann Dennis, dobil je vmesni šprint, ki ima sekundo prednosti pred zmagovalcem petkovega kronometra, Nizozemcem Tomom Dumoulinom. Tretji je Belgijec Victor Campenaerts. Avstralec Dennis je prišel do posebnega mejnika, saj je prvič v karieri oblekel rožnato majico, že pred tem je nosil rumeno majico vodilnega na dirki po Franciji in rdečo za najboljšega na dirki po Španiji. "Uspel sem z ekipnim delom. Včeraj je ekipa delala v ozadju," se je zahvalil moštvenim kolegom Dennis, na vprašanje, kako je bilo premagati Vivianija na vmesnem sprintu, pa je odvrnil z nasmeškom: "Če sem iskren, Viviani je sprintal, ampak ni šel na polno." Dennis je postal 23. kolesar, ki je nosil vse tri majice vodilnega na treh tritedenskih dirkah. "Seveda bi si jo želel nositi še naprej, toda do konca je še 19 etap. Veliko se še moram naučiti, preden bom razmišljal o rožnati majici in Rimu. To so sanje. Moram biti realist in se učiti od fantov, kot je Dumoulin. Toda užival bom v rožnatem, to je posebna čast," je še dodal novi vodilni.

V nedeljo iz Beršebe v Eilat

V nedeljo bo na sporedu etapa med Beršebo, "prestolnico" puščave Negev, in Eilatom ob Rdečem morju (229 km), nato pa se bo karavana po dnevu premora preselila v Italijo.

KOLESARSTVO UCI WORLDTOUR 101. DIRKA PO ITALIJI Haifa - Tel Aviv, 167 km: 1. E. VIVIANI ITA 3:51:20 2. J. MARECZKO ITA vsi 3. S. BENNETT IRS 4. N. BONIFAZIO ITA 5. S. MODOLO ITA 6. C. VENTURINI FRA 7. R. GIBBONS JAR isti 8. M. BELLETTI ITA 9. B. PLANCKAERT BEL 10. J.-P. DRUCKER NIZ ... 29. M. MOHORIČ SLO 77. J. POLANC SLO čas 147. D. NOVAK SLO +1:05

Skupni vrstni red po dveh etapah: 1. R. DENNIS AVS 4:03:21 2. T. DUMOULIN NIZ +0:01 3. V. CAMPENAERTS BEL 0:03 4. J. GONCALVES POR 0:13 5. A. DOWSETT VB 0:17 6. P. BILBAO ŠPA 0:19 7. S. YATES VB 0:21 8. M. SCHACHMANN NEM 0:22 9. T. MARTIN NEM 0:28 10. D. POZZOVIVO ITA 0:28 ... 50. J. POLANC SLO 0:57 65. M. MOHORIČ SLO 1:04 168. D. NOVAK SLO 3:00

A. V.