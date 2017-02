Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Planica se je do zdaj trikrat neuspešno potegovala za SP v nordijskem smučanju. Foto: Goran Rovan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vlada prižgala zeleno luč za četrto planiško kandidaturo

Prireditelja SP-ja bodo izbrali prihodnje leto

21. februar 2017 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska vlada je Smučarski zvezi Slovenije prižgala zeleno luč za vložitev kandidature za SP v nordijskem smučanju v Planici leta 2023, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Odločitev o kandidaturi je sicer že novembra lani sprejel izvršilni odbor SZS-ja. Po letih 2012, 2014 in 2016 bo Planica tako četrtič kandidat za to tekmovanje, v prejšnjih treh poskusih, ko so izbirali prireditelja SP-ja 2017, 2019 in 2021, je bila neuspešna. Odločitev o gostitelju prvenstva bo Mednarodna smučarska zveza (FIS) sprejela v Grčiji prihodnje leto.

"Vlada je sklenila, da ne bo zagotavljala dodatnih proračunskih sredstev za izvedbo te športne prireditve. Lahko pa se bo financirala iz sredstev za šport pristojnega ministrstva, skladno s predpisi, ki bodo veljali v letu 2023," so še pojasnili na ministrstvu.

