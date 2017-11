Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 23 glasov Ocenite to novico! Petra Vlhova se je veselila tretje zmage v svetovnem pokalu. Najboljša je bila tudi letos marca v Aspnu in decembra 2015 v Areju. Foto: Reuters Ana Bucik je imela v pripravljalnem obdobju s slalomom nekaj težav, tako da je lahko z 9. mestom zelo zadovoljna. Foto: Reuters VIDEO Nastopa Mikaele Shiffrin... VIDEO Nastopa Ane Bucik in Maru... VIDEO Levi: Nastopa Ane Bucik i... Dodaj v

Vlhova z izjemnim finalom zasenčila Shiffrinovo

Ana Bucik končala med deseterico

11. november 2017 ob 09:41,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 14:10

Levi - MMC RTV SLO

Petra Vlhova je v Leviju dobila napet dvoboj z Mikaelo Shiffrin, Ana Bucik pa je prvi slalom sezone končala na 9. mestu, kar je drugi najboljši dosežek v svetovnem pokalu.

Že v lanski sezoni je Vlhova, ki jo trenira nekdanji trener Tine Maze Livio Magoni, dokazala, da je lahko popolnoma konkurenčna slalomski kraljici zadnjih let, in v novi sezoni Shiffrinovo ugnala že kar na prvem soočenju. Prvo progo je sicer hitreje presmučala Američanka, ki je imela 21 stotink zaloge, Slovakinja pa je na v finalu napadla na polno in se s prednostjo desetih stotink zavihtela na 1. mesto.

Imena za severnega jelena še ni izbrala

Slovakinja je bila zelo vesela tretje zmage kariere. "Očitno sem dobro opravila poletne priprave. Danes je bil sicer zame zelo naporen dan, saj je Mikaela vedno hitra, sem pa danes bila jaz danes hitrejša. To je res neverjeten občutek, danes je zame velik dan," je po povedala Vlhova, ki je za nagrado v dar dobila tudi severnega jelena. "Za zdaj res ne vem, kako bi mu dala ime. Moram razmisliti, nisem pričakovala zmage."

Ana Bucik hitra na strmini

Tretje mesto je osvojila Wendy Holdener, ki je zaostala 1,35 sekunde. Slovenska prvokategornica Ana Bucik je dobro opravila svojo nalogo. V prvem nastopu je bila v strmini celo hitrejša kot v ravnini, na tistem odseku je imela peti čas med vsemi, v cilju pa devetega. V finalu je imela na postavitvi Denisa Šteharnika sicer le 18. čas, a je vseeno zadržala deveto mesto. Razlike so bile za Levi, ki velja za enega lažjih slalomov, zelo velike, zaostanek skoraj štirih sekund je še prinesel petnajsterico.

V nedeljo še moški slalom

Od Slovenk je točke osvojila še Maruša Ferk za 17. mesto, potem ko je bila po prvi vožnji dvanajsta. Klara Livk (38. mesto) je bila za finale prepočasna za 78 stotink, Meta Hrovat pa je odstopila. Progo so polili z vodo, tako je omogočila tudi dobro smučanje tistih z višjo številko. To je najbolje izkoristila Stephanie Brunner, ki je bila s številko 53 na osmem mestu najboljša Avstrijka. V nedeljo bo v Leviju še prva moška tekma sezone, saj je veleslalom v Söldnu odpadel. Štartal bo tudi Marcel Hirscher, ki je čudežno hitro pozdravil poškodbo gležnja.

Končni vrstni red: 1. P. VLHOVA SLK 1:49,98 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,10 3. W. HOLDENER ŠVI 1,35 4. F. HANSDOTTER ŠVE 2,16 5. M. MEILLARD ŠVI 2,58 6. L. DUERR NEM 2,78 7. A. SWENN LARSSON ŠVE 3,18 8. S. BRUNNER AVT 3,20 9. A. BUCIK SLO 3,26 10. M. M. GAGNON KAN 3,48 11. M. KIRCHGASSER AVT 3,52 12. K. HUBER AVT 3,57 13. M. F. HOLTMANN NOR 3,75 14. E. WIKSTRÖM ŠVE 3,78 15. M. GISIN ŠVI 3,95 ... 17. M. FERK SLO 3,98 Vrstni red po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 55,66 2. P. VLHOVA SLK +0,21 3. F. HANSDOTTER ŠVE 0,73 4. W. HOLDENER ŠVI 1,20 5. N. HAVER LOESETH NOR 1,37 6. L. DUERR NEM 1,57 7. E. WICKSTRÖM ŠVE 1,66 8. M. M. GAGNON KAN 1,75 9. A. BUCIK SLO 1,80 10. A. SWENN LARSSON ŠVE 1,82 11. M. MEILLARD ŠVI 1,95 12. M. FERK SLO 2,23 13. M. WIESLER NEM 2,28 14. K. HUBER AVT 2,36 15. M. KIRCHGASSER AVT 2,43 ... 38. K. LIVK SLO 3,98 Odstop: Hrovat. SVETOVNI POKAL, skupno (2/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 125 2. P. VLHOVA SLK 115 3. V. REBENSBURG NEM 100 . W. HOLDENER ŠVI 100 5. S. BRUNNER AVT 82 6. T. WORLEY FRA 80 7. M. MÖLGG ITA 69 8. F. HANSDOTTER ŠVE 60 9. M. MEILLARD ŠVI 45 10. L. DÜRR NEM 40 ... 15. A. BUCIK SLO 29 T. ROBNIK SLO 29 31. M. FERK SLO 14 45. M. HROVAT SLO 3





