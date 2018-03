Vnuk: Če si nekoga izbereš, se lahko hitro "nategneš"

5. marec 2018 ob 17:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

V torek se v Podmežakli začenja četrtfinale Alpske lige. Jeseničani so se na izboru tekmecev v Innsbrucku odločili za SŽ Olimpijo. V naslednjih tednih bo znova veliko derbijev.

V rednem delu sezone sta se najboljša slovenska kluba pomerila že šestkrat, precej uspešnejši pa so železarji, saj so slavili petkrat. Ljubljanska ekipa ima v derbijih le eno zmago. Na današnji novinarski konferenci v Tivoliju so bili trener Jure Vnuk, kapetan Matic Kralj in Andrej Hebar, ki se je vrnil iz olimpijskega turnirja v Pjongčangu, zelo optimistični.

Zeleno-beli so prepričani, da bo v končnici zgodba popolnoma drugačna. Vse derbije je vodil Andrej Brodnik, ki je po porazu na Jesenicah z 2:7 moral oditi. Predsednik Tomaž Vnuk je na mesto glavnega trenerja postavil brata Jureta, ki mu ne manjka optimizma.

Vnuk stavi na bolj izkušene igralce

"Zelo sem zadovoljen z ekipo. Enega izmed ciljev smo že dosegli s končnico, a se tu ne bomo ustavljali. Imamo ekipo, ki lahko poseže višje. Zelo dobro smo pripravljeni, nikogar ne bom posebej izpostavljal. Imamo več izkušenj kot nekateri naši tekmeci in to bomo v nadaljevanju tudi pokazali," je napovedal trener Olimpije.

V Tivoliju so zmaji izgubili vse tri medsebojne tekme (2:3, 0:3 in 2:6), edino zmago so dosegli 30. decembra v Podmežakli s 4:2. "Ti porazi so že zdavnaj za nami. Zgodba bo zdaj popolnoma drugačna. Tu so karte odprte. Mi vemo, kaj oni delajo, oni morda malo manj, kaj delamo mi. Naredili smo nekaj pomembnih sprememb. Tu smo v prednosti," je prepričan Vnuk, ki poudarja, da prednost domačega ledu ni pomembna.

Vesel, da lahko proti lokalnemu tekmecu pokažejo pravi obraz

"Celotna liga je zastavljena tako, da več tekem igraš z bližnjimi. Izbirajo se lokalni tekmeci. Vseeno mi je bilo, kdo bo tekmec. Gledam le svojo ekipo, sem pa vesel, da smo dobili lokalnega tekmeca, to je priložnost, da pokažemo pravi obraz. Smo zelo kompaktna ekipa in če bomo izpolnjevali svoje naloge, ne bomo imeli težav, da preskočimo prvo oviro," je razmišljal Vnuk in dodal: "Oni so si sami naredili pritisk. Če si nekoga izbereš, se lahko, po domače povedano, hitro 'nategneš'. Oni so izbrali glede na izide v ligi, ne vedo pa, kaj jih zdaj čaka," je optimističen Vnuk, ki je pripravil štiri napade za končnico.

Vnuk pravi, da v ekipi ni težav, vsi igralci pa so zelo motivirani, tudi vratar Robert Kristan, čeprav je bil razočaran, ker ni bil med potniki na olimpijske igre.

Kralj: Prava sezona se šele začenja

Matic Kralj si je pred dvema mesecema poškodoval roko, po olimpijskem turnirju se je uspešno vrnil na led: "Poškodba je sanirana. Treba je stisniti zobe. Treba je igrati, to je pač tudi del končnice."

"Sezona je bila dolga, a se zdaj šele prav začenja. En cilj smo izpolnili, zdaj pa se začenja nova sezona. Naredili bomo vse, da bomo prišli čim dlje. Iz meseca v mesec smo kompaktnejši, dihamo drug za drugega in to nas bo poneslo naprej," je poudaril kapetan.

Najboljši strelec Olimpije Andrej Hebar se je poln vtisov vrnil iz Pjongčanga. Hitro je preklopil na klubsko sceno. "Iz porazov se je treba nekaj naučiti. Tekma proti Cortini je bila pokazatelj, kje smo. Bila je pomembna tekma za končnico, odigrali smo jo na ravni za končnico in zasluženo smo tu. Sezona se zares začenja jutri," je pojasnil Hebar in dodal, da je v garderobi že tisto pravo vzdušje pred končnico: "Motiv je na najvišji ravni. Boljša stvar se ni mogla zgoditi, saj igramo proti večnim tekmecem. V celotni garderobi je motiv zares velik."

Glavič ima pripravljenih nekaj jokerjev

Predsednik Jeseničanov Anže Pogačar je v nedeljo v Innsbrucku izbral Olimpijo. "Glede na možnosti, ki so nam ostale, smo izbrali dokaj hitro. Obe ekipi, Olimpija in Pustertal, sta močni, velike razlike ni, je pa zagotovo prednost v tem, da je Ljubljana bližje. S tem bomo potrošili manj energije med samimi potovanji, seveda pa je pomembno vlogo odigralo tudi dejstvo, da je to derbi. Ne nazadnje imamo z Olimpijo v letošnji sezoni dober rezultat, izgubili smo samo enkrat, pa še takrat smo bili blizu," je v pogovoru za klubsko spletno stran razmišljal trener železarjev Gaber Glavič.

"Cilj, ki smo si ga zadali pred sezono, smo več kot izpolnili. Že kar nekaj časa vemo, da smo se uvrstili v končnico, tako da smo zadnjih nekaj tekem lahko odigrali malo bolj sproščeno, posvetili pa smo se lahko tudi taktičnim zadevam. Vsa statistika rednega dela zdaj ni več pomembna, vse se začne znova. Kar se tiče naše igre, bomo igrali podobno, kot smo igrali skozi celotno sezono. Seveda imamo pripravljenih nekaj jokerjev, vendar pa bistvenih sprememb ne bo. Zelo dobro smo uigrani, fantje se med seboj že dobro poznajo in vedo, kaj lahko pričakujejo od soigralcev v ekipi," je razlagal Glavič, ki je zaradi obveznosti v reprezentanci februarja vodenje moštva prepustil pomočnikom.

O Ljubljančanih ni veliko govoril: "Mi bomo igro Olimpije analizirali, kot smo jo vedno. Z njihovimi prednostmi in težavami naj se obremenjujejo sami, mi se bomo pa s svojimi."

Slovenski par v četrtfinalu pomeni, da bo ena izmed ekip zanesljivo napredovala v polfinale, ki bo potekal na tri zmage med 22. in 31. marcem. Finale, znova na štiri zmage, pa se bo začel 2. aprila in končal najpozneje 14. aprila. Aprila bo na sporedu tudi finale državnega prvenstva, kjer se bosta znova srečala večna tekmeca.

ČETRTFINALE, prve tekme,



Torek ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA



Ob 19.30:

FELDKIRCH - PUSTERTAL



Ob 20.00:

RITTEN - SALZBURG MLADI



Ob 20.30:

ASIAGO - VIPITENO





Igrajo na štiri zmage. Ostali termini so 8., 10., 13., po potrebi pa še 15., 17. in 20. marec.

A. G.