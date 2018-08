Vnuk: Čudno bi bilo, če bi si želeli sedmo mesto v Alpski ligi

29. avgust 2018 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so na Poletni ligi na Bledu osvojili drugo mesto. Vodstvo kluba ima zelo visoke cilje – osvojitev naslova državnih in pokalnih prvakov ter uvrstitev v polfinale Alpske lige.

Predsednik kluba Miha Butara je znova poudaril, da vodstvo stavi le na slovenske igralce. "Priprave so bile oddelane zelo profesionalno. Zelo dobro pripravljeni vstopamo v sezono. Ekipa je konkurenčna. Naš cilji so jasni in zanima nas seveda dvojna krona," je pojasnil Butara, ki je dodal, da se je prodaja letnih vstopnic povečala v primerjavi z lansko sezono.

"Dolgoročni cilj je Liga Ebel, a treba je imeti dovolj denarja. Finančno je treba klub pripeljati v tako stanje, da si to lahko privoščimo. V tej smeri se dela. Čez nekaj let nato nastanejo težave in tega se ne bomo šli. Ko bomo pripravljeni na boljšo ligo, bomo to vsekakor sporočili," je še dodal predsednik Ljubljančanov.

Vnuk sestavil treninge po najsodobnejših smernicah

Jure Vnuk je sredi januarja nasledil Andreja Brodnika na klopi zmajev. "V poletnem času sem se veliko posvečal programu priprav, lotili smo se jih zelo strokovno. Treningi so potekali po najbolj modernih smernicah. Prebral sem veliko literature. Posvečali smo se predvsem eksplozivni moči, hitrosti in ravnotežju. Fante moram pohvaliti, držijo se vsega, kar se dogovorimo. Ekipa še lahko zraste, naredi korak naprej. Če želimo narediti korak naprej, moramo imeti visoke cilje. Čudno bi bilo, če bi si želeli sedmo mesto v Alpski ligi," je prepričan trener SŽ-ja Olimpije.

Na Bledu sta bili obe tekmi pripravljalni. Zmaga nad Jeseničani z 2:0 je bila zelo dobrodošla po številnih porazih na medsebojnih tekmah v lanski sezoni. "Derbiji so se vedno igrali s posebnim nabojem. Zmaga je bila dobrodošla za nadaljnje delo. Ne smemo se osredotočiti le na Jesenice, saj je v Alpski ligi še veliko drugih tekmecev. Moram pohvaliti ekipo tudi za finale proti Medveščaku. Bili smo blizu presenečenja proti tekmecu iz Lige Ebel, popustili smo šele v zadnjih minutah, ko smo prejeli tri gole," je pojasnil Vnuk.

Mušič: V Alpski ligi veliko drsanja, malo manj pa je tehničnega znanja

Med zmaji je znova tudi Aleš Mušič, ki je znova prevzel kapetanski trak. "Priprave so bile naporne in so še zmeraj. Vsi fantje smo prišli zelo dobro pripravljeni. Zaradi tega je bilo lažje trenirati. Ekipa je mlada, vzdušje je pozitivno. Veliko je smeha. Zelo dobro smo odigrali oba pripravljalna turnirja, kar kaže, da so bile priprave na visoki ravni. Treba je še izpiliti, kar nam manjka. Časa je dovolj," je razmišljal Mušič, ki je lani igral za Albo v Ligi Ebel.

"V Alpski ligi nisem odigral še nobene tekme, sem pa jo spremljal. Najboljših osem ekip je izenačenih. Veliko je drsanja, malo manj pa je tehničnega znanja. Dva napada sta zelo dobra pri večini ekip. Mislim, da je bila že tekma proti Jesenicam na visoki ravni. Ključno je, da se klub pravilno postavi. V preteklosti smo igrali v Ligi Ebel, a nismo dobivali plač in imeli smo same težave. Raje igramo Alpsko ligo in smo konkurenčni za vrh," je še dodal kapetan.

Tomaž Vnuk: Zdaj vsi raje gledajo Messija in Ronalda

Na novinarski konferenci je bila zbrana večina hokejistov, vsi pa si želijo predvsem malce polnejše dvorane Tivoli. Zapletli smo se v pogovor z direktorjem Tomažem Vnukom, ki se zaveda, da je zelo težko privabiti gledalce: "Raje si v bližnjem lokalu ogledajo Messija in Ronalda ali pa derbi Premier lige. Vsi športni programi so zastonj. Cene vstopnic za naše tekme so res nizke in to ni vzrok za slab obisk. Ko sem še igral hokej, ni bilo take ponudbe športnih prenosov. Ljudje so prihajali na tekme v veliko večjem številu. Začeti moramo z mladino, njih je treba privabiti na tekme."

Pravi test bo že Pokal Slovenije, ki bo od 5. do 8. septembra v Kranju. Uvodni dve tekmi Alpske lige bodo Ljubljančani odigrali v Italiji. Prva tekma v dvorani Tivoli bo 23. septembra proti Milanu.

