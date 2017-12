Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Žan Kranjec je najboljši slovenski veleslalomist. Foto: Reuters

Vodi Luitz, Žan Kranjec na robu petnajsterice

Finale bo ob 20.45

3. december 2017 ob 17:46,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 19:11

Beaver Creek - MMC RTV SLO

Alpski smučarji ameriško turnejo svetovnega pokala zaključujejo v Beaver Creeku z veleslalomom. Po prvi vožnji vodi Nemec Stefan Luitz, ki ima 29 stotink prednosti pred Tedom Ligetyjem.

Tretji je Marcel Hirscher z zaostankom 39 stotink, znotraj sekunde pa so še Manuel Feller, Justin Murisier (oba +0,64) in Hrvat Filip Zubčić (0,93).



Nastopata dva Slovenca. Žan Kranjec se je na progo podal kot enajsti in ima trenutno 15. čas. Za vodilnim Luitzom zaostaja za 1,43 sekunde. Štefan Hadalin je trenutno 28. (+2,21).

Finale bo ob 20.45. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

To je prvi veleslalom v letošnji sezoni. Uvodnega bi morali izpeljati že oktobra v Söldnu, a je zaradi slabega vremena odpadel.

1. vožnja, trenutno: 1. S. LUITZ NEM 1:17,70 2. T. LIGETY ZDA +0,29 3. M. HIRSCHER AVT 0,39 4. J. MURISIER ŠVI 0,64 . M. FELLER AVT 0,64 6. F. ZUBČIĆ HRV 0,93 7. M. OLSSON ŠVE 1,02 8. L. MEILLARD ŠVI 1,05 9. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,07 10. M. MÖLGG ITA 1,08 11. L. DE ALIPRANDINI ITA 1,14 ... 15. Ž. KRANJEC SLO 1,43 28. Š. HADALIN SLO 2,21

VIDEO VSL: Nastop Kranjca v 1. vožnji v Beaver Creeku

R. K.