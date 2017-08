Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Goran Brkić je dvakrat v tej sezoni mrežo zatresel s prostima streloma. Foto: BoBo Sorodne novice Aluminij z deveterico osvojil točko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vodilna Olimpija v Kranj po četrto zaporedno zmago

Zvečer Rudar - Krško

5. avgust 2017 ob 11:23

Kranj,Velenje - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije, ki so v prvih treh krogih Prve lige pokazali največ, v 4. gostujejo v Kranju pri Triglavu. Zatem se bosta v Velenju pomerila Rudar in Krško.

Triglav je na domači zelenici letos že nudil dober odpor Mariboru, ki je tri točke osvojil po preobratu. Zadnji medsebojni dvoboj so v Kranju dobili gostitelji s 5:2. Zmaji na Gorenjsko prihajajo s polnim izkupičkom in vodstvom na lestvici. Na tekmah kvalifikacij Evropske lige so imeli Ljubljančani ogromno težav v napadu, zdaj pa je vrsti Igorja Bišćana steklo in Olimpija je zelo učinkovita, saj je na treh tekmah dala devet golov. "Ključ do uspeha je dobro delo. To je formula tudi za naprej, ni nobene filozofije. V Kranj gremo po dober rezultat, a vemo, da je Triglav pred kratkim odigral zelo dobro tekmo proti Mariboru, tako da je to opozorilo za nas. Fantje so resni, zagnani in verjamem, da bo tako tudi tokrat," je povedal Bišćan.

Rudar je v prejšnjem krogu po dveh zmagah prvič klonil, čeprav je v Ljudskem vrtu prikazal dobro igro. Velenjčani na domači zelenici Krškega, ki prihaja z najboljšim strelcem lige Miljanom Škrbićem, še niso premagali. Ob treh remijih so gostje enkrat osvojili tri točke.

Gajić posojen v Krško

Krško ima novega nogometaša, saj bo do konca jesenskega dela v Posavju igral Luka Gajić, ki ga je posodila Olimpija. 21-letni napadalec je bil lani posojen v Radomlje, letos pa je za Olimpijo zaigral na dveh tekmah. Obakrat je s klopi v igro vstopil na dvoboju kvalifikacij za Evropsko ligo proti Vaasi.

Že v petek sta se v Kidričevem Aluminij in Celje razšla brez zmagovalca (2:2). Nogometaši Maribora in Domžal, ki so med tednom napredovali v Evropi in v petek dobili nasprotnike v 4. predkrogu Lige prvakov oziroma Evropske lige, bodo igrali v nedeljo. Vijoličasti bodo gostovali v Dravogradu pri Ankaranu, Domžalčani pa pričakujejo Gorico.

Prva liga, 4. krog, sobota ob 16.50:

TRIGLAV - OLIMPIJA

Ob 20.30:

RUDAR - KRŠKO



Nedelja ob 16.50:

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR



Ob 20.00:

DOMŽALE - GORICA

Odigrano v petek:

ALUMINIJ - CELJE 2:2 (1:1)

300; Vrbanec 44./11-m, Mensah 77.; Žinko 31., Požeg Vancaš 75.

RK: Martinović 36., Rodin 82./Aluminij

Lestvica OLIMPIJA 3 3 0 0 9:1 9 MARIBOR 3 3 0 0 5:2 9 DOMŽALE 3 2 0 1 8:3 6 RUDAR 3 2 0 1 5:3 6 KRŠKO 3 1 1 1 5:6 4 ALUMINIJ 4 1 1 2 6:9 4 CELJE 4 1 1 2 4:9 4 TRIGLAV 3 0 2 1 3:4 2 ANKARAN HRVATINI 3 0 1 2 2:6 1 GORICA 3 0 0 3 1:5 0

T. J.