Vodilni Chelsea brez Coste in Kanteja po nov klubski rekord

18. krog od ponedeljka do srede

25. december 2016 ob 17:11

London - MMC RTV SLO

V ponedeljek se nadaljuje angleško prvenstvo. Vodilni Chelsea bo gostil Bournemouth, ki je v lanski sezoni senzacionalno zmagal na Stamford Bridgeu z 1:0.

Pri modrih bosta manjkala Diego Costa in N'Golo Kante, ki sta kaznovana. Še vedno ni okreval kapetan John Terry.

Nathan Ake, ki je kot posojen igralec Chelseaja pokopal Liverpool na izjemni tekmi 4. decembra (4:3), ne bo smel igrati, saj sta kluba tako sklenila v pogodbi. Bournemouth je dobil le eno izmed zadnjih desetih gostovanj.

"Eddie Howe opravlja sijajno delo pri Bournemouthu. Zelo ga spoštujem in mislim, da lahko naredi veliko kariero. Analiziral sem igro Bournemoutha, ki ima zelo dobro organizacijo na igrišču. Vedno želi odigrati od zadaj, visokih žog je zelo malo, zna tudi močno pritisniti tekmeca," je pojasnil Antonio Conte, ki bi lahko postavil nov klubski rekord z 12 zmagami zapored.

Na zadnjih enajstih srečanjih je Chelsea prejel le dva zadetka. Vedno, ko so modri vodili na lestvici ob božiču, so na koncu tudi osvojili angleško prvenstvo.

Topničarji želijo prekiniti slab niz

Arsenal bo gostil West Bromwich, po dveh zaporednih porazih želijo topničarji obdržati priključek z vrhom Premier lige. Vezist Aaron Ramsey se je po treh tednih vrnil na trening, a še ni pripravljen za tekmo. Manjkal bo tudi Alex Oxlade-Chamberlain, ki naj bi zaigral že v naslednjem krogu.

"West Bromwich je zelo napredoval, pozna se dobro delo Tonyja Pulisa. Niti slučajno jih ne bomo podcenjevali. Imajo tehnično odlično podkovano ekipo, ki je zelo visoko na lestvici," je razmišljal Arsene Wenger.

Guardiola: V Premier ligi niti ena tekma ni lahka

Hull se bo srečal z Manchester Cityjem. Pep Guardiola ne bo mogel računati na Sergia Agüera, ki bo odslužil zadnjo tekmo prepovedi igranja po rdečem kartonu proti Chelseaju.

"V kratkem času v Angliji sem se naučil, da so razlike v kakovosti ekip zelo majhne. V Premier ligi niti ena tekma ni lahka. Hull je začel sezono dobro, zdaj pa je zašel v krizo. Ogledal sem si nekaj tekem in na domačem stadionu so zelo nevarni," je razmišljal Guardiola, ki se zaveda, da ne sme izgubiti priključka s Chelseajem. Razlika je trenutno sedem točk.

Moyes znova na Old Traffordu

David Moyes se vrača na Old Trafford, kjer je dobil največjo črno piko v karieri, ko je nasledil legendarnega Alexa Fergusona leta 2013. Rdeči vragi so dobili kar 18 tekem na "boxing day", nobena druga ekipa nima več kot 12 zmag.

18. krog, ponedeljek ob 13.30:

WATFORD - CRYSTAL PALACE



Ob 16.00:

ARSENAL - WEST BROMWICH

BURNLEY - MIDDLESBROUGH

CHELSEA - BOURNEMOUTH

LEICESTER - EVERTON

MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND

SWANSEA - WEST HAM



Ob 18.15:

HULL CITY - MANCHESTER CITY



Torek ob 18.15:

LIVERPOOL - STOKE CITY



Sreda ob 20.45:

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM

Lestvica: CHELSEA 17 14 1 2 35:11 43 LIVERPOOL 17 11 4 2 41:20 37 MANCHESTER CITY 17 11 3 3 36:20 36 ARSENAL 17 10 4 3 38:19 34 TOTTENHAM 17 9 6 2 29:12 33 MANCHESTER UTD. 17 8 6 3 24:17 30 SOUTHAMPTON 17 6 6 5 17:16 24 WEST BROMWICH 17 6 5 6 23:21 23 EVERTON 17 6 5 6 21:21 23 BOURNEMOUTH 17 6 3 8 23:28 21 STOKE CITY 17 5 6 6 19:24 21 WATFORD 17 6 3 8 21:29 21 WEST HAM 17 5 4 8 19:31 19 MIDDLESBROUGH 17 4 6 7 16:19 18 LEICESTER 17 4 5 8 23:29 17 BURNLEY 17 5 2 10 16:28 17 CRYSTAL PALACE 17 4 3 10 28:32 15 SUNDERLAND 17 4 2 11 15:28 14 SWANSEA 17 3 3 11 20:37 12 HULL CITY 17 3 3 11 14:36 12

A. G.