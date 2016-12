Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! MacGregor Sharp je tik pred koncem prve tretjine poskrbel za vodstvo Dunaja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vodilni Dunajčani napolnili mrežo Olimpije

Robar v podaljšku zadel za zmago KAC-a

26. december 2016 ob 20:02

Dunaj - MMC RTV SLO

Hokejisti v Ligi Ebel med prazniki ne počivajo. V 35. krogu je Dunaj premagal Olimpijo s 5:0 in je zelo blizu potrditve prvega mesta po rednem delu.

Ljubljančani so v dvorani Alberta Schultza zaigrali oslabljeni, saj sta manjkala Raphael Bussieres in Maks Selan. Capitalsi so imeli veliko premoč (streli na vrata 49:18).

Zmaji zdržali do zadnje minute prve tretjine

V 2. minuti je po prvi nevarni akciji moral posredovati Jeff Frazee. V četrti minuti so imeli gostitelji prvi "power play" in veliko priložnost je zamudil Jonathan Ferland. Po četrt ure igre so imeli prvo večjo priložnost tudi zmaji, Chris Langkow je našel Žigo Pešuta, ki je streljal iz bližine, a se je nekdanji zmaj Jean Phillipe Lamoureux izkazal. V 19. minuti so domači v gneči pred golom že dvignili roke, sodniki so pregledali videoposnetek, a je ostalo pri 0:0. Gostitelji so povedli 25 sekund pred koncem uvodne tretjine, ko je MacGregor Sharp matiral Frazeeja.

Odločitev padla v drugi tretjini

Na začetku drugega dela so do igre z igralcem več prišli Ljubljančani, a so nadaljevali v slogu sezone in niso imeli prave priložnosti, Mario Fischer je nato z igralcem manj zapravil veliko priložnost, a se je izkazal Frazee. V nadaljevanju se je Riley Holzapfel že veselil, a je zadel le okvir gola. Potem pa so domači v 29. minuti dosegli drugi gol, ko je odbitek Julian Grosslercher pospravil v mrežo. V 35. in 37. minuti so postavili piko na i novi zmagi, ko sta Jonathan Ferland in Benjamin Nissner iz bližine ukanila Frazeeja, ko je zatajila obramba.

Tri sekunde pred koncem drugega dela si je izključitev prislužil Nik Pem, domači pa so na začetku tretjega dela silovito pritisnili. Prvo kazen so gostje preživeli, Pem pa je bil v 46. še enkrat izključen, tokrat pa je Ferland le zadel in zapečatil usodo gostov.

V sredo v Tivoli prihaja Znojmo

Ta teden bodo v razširjenem avstrijskem prvenstvu kar štirje krogi. V sredo bodo Ljubljančani zadnjič v letu 2016 igrali doma, v Tivoli prihajajo Orli iz Znojma.

35. krog:

DUNAJ - OLIMPIJA

5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

3.950; Sharp 20., Grosslercher 29., Ferland 35., 47., Nissner 37.



KAC CELOVEC - DORNBIRN

* 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)

Odločil je Mitja Robar v 63. minuti.

ORLI ZNOJMO - GRADEC

* 3:4 (1:0, 2:2, 0:1)

* - po podaljšku

LINZ - FEHERVAR

4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

VSV BELJAK - BOLZANO

2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Oba gola za Beljak je dosegel Jan Urbas ob prednosti igralca več (12. in 33.).

SALZBURG - INNSBRUCK

1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Lestvica: * x DUNAJ 35 21 6 3 5 +46 78 LINZ 35 18 5 5 7 +33 69 SALZBURG 35 17 5 5 8 +27 66 BOLZANO 35 18 3 3 11 +18 63 KAC CELOVEC 35 15 4 3 13 +14 56 INNSBRUCK 35 15 3 5 12 +6 56 ORLI ZNOJMO 35 13 4 3 15 -13 50 VSV BELJAK 35 12 4 6 13 -1 49 FEHERVAR 35 10 6 4 15 -16 46 GRADEC 35 12 2 3 18 -1 43 DORNBIRN 35 10 0 6 19 -28 36 OLIMPIJA 35 2 5 2 26 -85 18 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.