Olimpija (na fotografiji prvi strelec sezone Rok Kronaveter) bo v času kosila igrala v gosteh z Aluminijem. Foto: www.alesfevzer.com

Vodilni ekipi gostujeta, kdo se bo opekel v mrzlem dnevu?

Prenos tekme Aluminij - Olimpija na TV SLO 2

1. december 2018 ob 12:14

Kidričevo - MMC RTV SLO

18. krog slovenskega nogometnega prvenstva odpirata Aluminij in Olimpija. Dvoboj iz Kidričevega (začetek ob 13.30) si boste lahko ogledali v prenosu na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Olimpija je v prejšnjem krogu po remiju z Muro povečala zaostanek za Mariborom na šest točk in si ne sme privoščiti novega spodrsljaja. Maribor bo ob 17.15 igral v gosteh proti Domžalam, ki ima po kazni Gabra Dobrovoljca težave z obrambno vrsto. Maribor v ligaških obračunih Domžal ni premagal že več kot eno leto. Da bo temperatura komaj nad lediščem, napadalcu Luki Zahoviću ne povzroča težav: "V moštvu je odlično ozračje in komaj čakamo zadnji tekmi. Zunanje temperature so res že nizke, a ni težav niti s tem. Je pa telesna temperatura dovolj visoka. Zaradi adrenalina ob tekmovalnem naboju te ne zebe!"

Zadnji sobotni obračun 18. kroga se bo v Krškem (Krško - Gorica) začel ob 19.15.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 18. krog, danes ob 13.30:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 17.15:

DOMŽALE - MARIBOR



Ob 19.15:

KRŠKO - GORICA



Nedelja ob 13.00:

MURA - CELJE



Ob 16.00:

RUDAR - TRIGLAV

Lestvica: MARIBOR 17 12 3 2 50:14 39 OLIMPIJA 17 9 6 2 36:21 33 DOMŽALE 17 6 6 5 32:25 24 ALUMINIJ 17 7 3 7 25:25 24 MURA 17 6 5 6 26:24 23 CELJE 17 5 8 4 20:24 23 GORICA 17 5 7 5 21:25 22 TRIGLAV 17 4 3 10 23:40 15 RUDAR 17 4 3 10 16:37 15 KRŠKO 17 2 6 9 12:26 12

