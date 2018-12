Rudar ni premagal Maribora že vse od 11. maja 2016. Od takrat so Štajerci dobili kar 8 od 10 medsebojnih ligaških soočenj. Foto: www.alesfevzer.com Dino Hotić je na obeh soočenjih zabil Rudarju po dva gola, a danes ne bo mogel ogrožati "knapov", saj še prestaja disciplinsko kazen za potiskanje sodnika na večnem derbiju v oktobru. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Milanič: Dejstvo, da smo... Dodaj v

Vodilni Maribor pred zimskim premorom gostuje še v Velenju

Neposredni prenos na TV SLO 2/MMC-ju od 16.30 dalje

7. december 2018 ob 12:34

Velenje - MMC RTV SLO

Ob vsem letečem cirkusu pri Olimpiji jesenski prvak Maribor razmišlja, kako bi še povečal prednost in utrdil 1. mesto na lestvici Prve lige. Vijoličasti pred kamerami Televizije Slovenije gostujejo pri Rudarju Velenje (ob 16.45).

Z 19. krogom Prve lige TS se začenja druga polovica državnega prvenstva v nogometu, a hkrati se tudi zaključuje jesenski del razporeda, saj po zadnjih dveh tekmah v nedeljo sledi dolg zimski premor. Prva liga se bo vrnila z 20. krogom šele 23. februarja, če bo seveda vreme dopuščalo.

Rudar ravno zapustil dno Prve lige

V petek se bo igrala le tekma na velenjskem stadionu Ob jezeru, kjer bo Rudar gostil Maribor. Domače moštvo Marijana Pušnika je po težavah na začetku sezone strnilo svoje vrste in se začeli odločno boriti za obstanek. V prejšnjem krogu so v neposrednem obračunu dna Prve lige po preobratu s 3:1 premagali Triglav in mu prepustili zadnje, 10., mesto. Za obstanek se bo odvijal troboj Triglav - Krško - Rudar.

Letošnji medsebojni izkupiček: 8:0 za Maribor

Mariborčani so sezono začeli prav v Velenju z visoko zmago s 5:0. Tudi drugi dvoboj sezone v Ljudskem vrtu je povsem minil v znamenju Štajercev, knapi pa so znova ostali brez zadetka, v 10. krogu je bilo 3:0. Vseeno gre vodilni klub prvenstva z nekaj težavami, saj zaradi kartonov Darko Milanič ne more računati na četverico Dino Hotić, Aleks Pihler, Marko Šuler in Blaž Vrhovec. Maribor je dobil zadnje štiri kroge s skupnih 14:2.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 19. krog



Danes ob 16.45:

RUDAR - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Sobota ob 14.00:

GORICA - OLIMPIJA



Ob 16.05:

DOMŽALE - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

MURA - TRIGLAV



Ob 16.00:

ALUMINIJ - CELJE

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA

MARIBOR 18 13 3 2 52:15 42 OLIMPIJA 18 9 6 3 38:27 33 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 DOMŽALE 18 6 6 6 33:27 24 MURA 18 6 5 7 26:25 23 GORICA 18 5 7 6 21:26 22 RUDAR 18 5 3 10 19:38 18 KRŠKO 18 3 6 9 13:26 15 TRIGLAV 18 4 3 11 24:43 15

