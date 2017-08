Vodja reprezentance bo Petek, Slovenija bo imela tudi olimpijsko hišo

Nekdanji skakalec je bil leta 1992 v Albertvillu zastavonoša

29. avgust 2017 ob 19:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovensko reprezentanco na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu bo vodil nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih in zdaj direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek, so določili na redni seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije.

Imenovanje Francija Petka je bilo pospremljeno z glasnim aplavzom. "Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Problem imam malo s fotografijo izpred 26 let, ki jo zdaj vidimo na platnu in na kateri sem zastavonoša prve samostojne slovenske olimpijske reprezentance leta 1992 v Albertvillu. Zdaj se počutim približno tako, kot sem se tedaj, ko so me izbrali za zastavonošo. Trudil se bom, da bom kot nekdanji smučarski skakalec in velik navdušenec nad hokejem dobro opravil svoje delo in da bomo na OI v Južni Koreji poslušali Zdravljico ali slavili kakšno drugo odličje," je dejal 46-letni Petek.

Petek ima uspešno kariero tudi zunaj športa. Po doktoratu iz geografije je bil kot znanstveni sodelavec zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika, vodi pa tudi vrtec montessori.

V. d. generalnega sekretarja Blaž Perko

Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja OKS-a so soglasno izbrali Blaža Perka, ki je 13 let zaposlen v OKS-u, nazadnje od leta 2015 kot namestnik generalnega sekretarja za področje športa. Operativno je vodil slovenske olimpijske reprezentance na igrah v zadnjem desetletju. Od leta 2011 je tudi član vladnega strokovnega sveta za šport in je v tem času sodeloval pri pripravi najpomembnejših dokumentov in zakonov s področja športa države. Bo šele tretji generalni sekretar slovenskega olimpijskega gibanja v zgodovini. Nasledil bo Edvarda Kolarja, ki je 15. maja postal novi predsednik uprave Športne loterije in bo to delo nastopil 1. septembra. Kolar je februarja 2015 zamenjal Toneta Jagodica, ki je to mesto zapustil po 23 letih dela.



Ustanovili Nacionalni olimpijski inštitut

Člani izvršnega odbora so potrdili tudi ustanovitev Nacionalnega olimpijskega inštituta, ki bo skrbel za ugotavljanje ravni treniranosti vrhunskih in nadarjenih športnikov, svetovanje pri njihovi vadbi in celostno obravnavo športnikov pri zdravstvenem varstvu. Ustanovili bodo tudi zbirke podatkov o meritvah športnikov, za razvoj novih metod treningov in merilnih postopkov. Delovanje bo stalo okrog pol milijona evrov letno, toliko kot do zdaj, ko bilo okrog 30 različnih podizvajalcev.

Nov arbiter pri Arbitražnem razsodišču za šport je postal odvetnik Janez Pejovnik, nov član strokovnega sveta za tekmovalni šport pa Vladimir Kevo, nekdanji trener atleta Primoža Kozmusa.



Na igrah v Pjongčangu bo imela Slovenija po nekaj OI premora tudi olimpijsko hišo. Glavni partner bo poleg OKS-a in državnih ustanov podjetje Kolektor, ki kot edino slovensko podjetje deluje tudi v Južni Koreji. Hiša bo le dva kilometra oddaljena od olimpijske vasi, v bližini pa bodo svoje imele tudi Avstrija, ZDA, Švedska in Švica.

M. R.