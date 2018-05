Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stan Van Gundy ni izpolnil visokih pričakovanj v Detroitu. Foto: EPA Dodaj v

Vodstvo Detroita odpustilo trenerja Van Gundyja

Ga bo nasledil Brent Barry?

7. maj 2018 ob 20:44

Detroit - MMC RTV SLO

Stan Van Gundy ni več trener košarkarjev Detroita, potem ko se Pistonsi drugo sezono zapored niso uvrstili v končnico Lige NBA.

58-letni strokovnjak je imel pogodbo tudi za prihodnjo sezono, ko bi zaslužil sedem milijonov ameriških dolarjev. Januarja je Pistonse okrepil Blake Griffin v menjavi igralcev z LA Clippersi. Pričakovanja so hitro narasla, zato je bilo razočaranje še toliko večje, ko se ekipa drugo leto zapored ni prebila med osmerico na Vzhodu. Pistonsi so v rednem delu sezone dosegli 39 zmag in utrpeli 43 porazov.

"Odločili smo se, da je sprememba nujna, če želimo klub spraviti na višjo raven. Bilo je težko, nismo se odločili čez noč, Stanu pa se zahvaljujemo za vse, kar je naredil za ekipo in košarko v mestu v štirih letih. Veliko stvari je spremenil na bolje. Popolnoma na novo je sestavil delovnik, vso energijo je usmeril v delo v klubu," je pojasnil lastnik kluba iz Michigana Tom Gores.

Van Gundy je v štirih sezonah zbral 152 zmag in doživel 176 porazov. V končnico se je uvrstil le v sezoni 2015/16, a je izpadel že v prvem krogu z 0:4 proti Clevelandu. V Ligi NBA je sedel tudi na klopi Miamija (2003–05) in Orlanda (2007–12).

Najresnejši kandidat za novega trenerja Detroita je Brent Barry, ki je trenutno strokovni sodelavec na televizijski postaji TNT.

A. G.