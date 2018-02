Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Sofia Goggia je dobila najpomembenjši smuk v svoji kratki karieri. Foto: Reuters Ragnhild Mowinckel je Goggii skoraj izmaknila naslov olimpijske zmagovalke. Foto: Reuters Lindsey Vonn ostaja z enim naslovom olimpijske zmagovalke v smuku, osvojila ga je pred osmimi leti v Vancouvru. Foto: Reuters Dodaj v

Vonnova ostala brez zlata, Goggia smukaška kraljica

Od četverice Italijank v cilju zgolj ena - olimpijska zmagovalka

21. februar 2018 ob 00:25,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 05:08

Jeongseon - MMC RTV SLO, STA

Italijanka Sofia Goggia je dobila olimpijski smuk v Jeongseonu, Norvežanka Ragnhild Mowinckel je bila druga, tretja Američanka Lindsey Vonn.

25-letnica iz Bergama, tudi vodilna v smukaškem seštevku za svetovni pokal, je svoj sredin nastop v Južni Koreji opravila z odliko.

V zgornjem delu sicer ni bila najhitrejša, a je nato v srednjem delu smučala izjemno, v primerjavi s tedaj vodilno Lihtenštajnko Tino Weirather je pridobila 43 stotink sekunde, v spodnjem delu je to prednost še povišala in ciljno črto prečkala z najhitrejšim časom (1:39,22).

Vonnova stavila na daljše izpeljane zavoje

Vonnova, ki je večkrat poudarila, da si želi osvojiti smukaško olimpijsko zlato, je v svojem nastopu razvila najvišjo hitrost, stavila je na daljše izpeljane zavoje v srednjem delu, vendar pa to ni kaj prida pomagalo, saj si je nabrala že zajeten zaostanek za vodilno, ki ji ga do cilja, kljub temu, da je najbolje vstopila v strmejši del proge, ni uspelo stopiti. Za Goggio je zaostala za 47 stotink.

Mowincklova skoraj uprizorila senzacijo

Ko je že kazalo, da je vrstni red na vrhu zacementiran, pa se je po beli strmini s štartno številko 19 spustila Mowincklova, ki je trenutno v zares izvrstni formi. V zgornjem in v srednjem delu je razvila najvišjo hitrost, pred zadnjim merjenjem vmesnega časa je bila celo dobre 3 km/h hitrejša od Goggie, nasmihalo se ji je zlato odličje, na koncu se ji je izmuznilo za pičlih devet stotink sekunde.

Goggio skrbel nastop Mowincklove

"Vesela sem te zmage, res lepo, da mi je uspelo biti najboljša, dolgo sem to čakala. A saj veste, kako je, zmaga ni nikoli odvisna samo od tebe samega, veliko jih je na štartu, ki so lahko hitrejše. Posebej me je danes presenetila Ragnhild. A ko sem jo gledala, kako drvi po hribu navzdol, sem si rekla, ostani mirna, morda se izide. In izšlo se mi je," je po tekmi dejala Goggia.

Vonnova zadnjič na olimpijskem smuku

"Moram biti zadovoljna. Danes sem dala vse od sebe, to je bilo žal dovolj za bronasto kolajno. A če pomislim, kje sem bila pred štirimi leti, takrat je bila za mano že druga operacija, je to, da sem tu osvojila kolajno, velika nagrada zame. Nikakor nisem razočarana, seveda bi želela zmagati, takšna sem, tekmovalna, a danes je moje smučanje zadostovalo za bronasto kolajno," je v ciljnem izteku z rosnimi očmi dejala Vonnova, za katero je bil to zadnji olimpijski smuk v karieri, medtem ko ne izključje tekmovanj v svetovnem pokalu v prihodnji sezoni.

Ferkova veliko izgubila v srednjem delu

S štartno številko 24 se je na progo podala edina slovenska smukačica na tekmi, Maruša Ferk. 29-letnica je bila takoj po štartu sicer najhitrejša, nato pa se je zaostanek hitro začel večati. V srednjem delu je izgubila kar sekundo in 17 stotink, do cilja se je zaostanek povečal še za dobro sekundo (+2,78).

V Sočiju sta pred štirimi leti v smuku olimpijski zmagovalki postali Tina Maze in Švicarka Dominique Gisin, bron je osvojila Švicarka Lara Gut, ki pa je tokrat odstopila.

Končni vrstni red: 1. S. GOGGIA ITA 1:39,22 2. R. MOWINCKEL NOR +0,09 3. L. VONN ZDA 0,47 4. T. WEIRATHER LIE 0,63 5. A. McKENNIS ZDA 1,02 6. C. SUTER ŠVI 1,07 7. B. JOHNSON ZDA 1,12 8. M. GISIN ŠVI 1,33 9. V. REBENSBURG NEM 1,42 10. R. SIEBENHOFER AVT 1,76 ... 19. M. FERK SLO 2,78 Odstop: Gut, Venier, Fanchini, Brigno- ne, Flury, Delago, Vlhova

Mitja Lisjak, Foto: Reuters