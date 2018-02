Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 14 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn je odlično smučala v spodnjem delu proge. Foto: EPA VIDEO Zmagovita vožnja Lindsey... Sorodne novice Smučarke obsodile novo odpoved treninga Dodaj v

Vonnova za jubilejno 80. zmago dve stotinki pred Goggio

Slovenk in Mikaele Shiffrin ni bilo na štartu

3. februar 2018 ob 11:45,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 14:52

Garmisch - MMC RTV SLO, STA

Lindsey Vonn je po Cortini pred dvema tednoma drugič zapored zmagala na smuku za svetovni pokal, s čimer je potrdila, da bo na bližnjih olimpijskih igrah kandidatka za najvišja mesta. V Garmischu je za dve stotinki sekunde prehitela Sofio Goggio.

Tretje mesto je zasedla Cornelia Hütter, zaostala je 13 stotink. Vonnova je z odlično presmučanim spodnjim delom proge dosegla jubilejno 80. zmago v svetovnem pokalu.

Tudi na dopoldanskem treningu je bila najhitrejša 33-letna ameriška veteranka, ki je v zadnjih nekaj sezonah imela precej težav s poškodbami, a so te le še spomin in zdaj želi znova poseči po olimpijskih kolajnah. Do zdaj ima z iger le dve, smukaško zmago in superveleslalomski bron, obe iz Vancouvra 2010.

Goggia je z drugim mestom obranila mesto vodilne v smukaškem seštevku, Vonnova za njo zaostaja 43 točk. Do konca sezone bosta še dva smuka.

Na Bavarskem so namesto predvidenih dveh kratkih smukaških preizkušenj izpeljali le eno šprintersko smukaško tekmo s štarta superveleslaloma. Smučarke so namreč v četrtek ostale brez treninga zaradi slabega vremena, v petek pa zaradi slabo pripravljene proge. Ker na progi Kandahar ni bilo niti enega treninga, so morali prireditelji spremeniti program. Za nedeljo je načrtovana klasična smukaška preizkušnja, tudi ta se bo začela ob 12.30.

Slovenskih smučark v Garmischu ni, prav tako na zadnji postaji pred olimpijskimi igrami ni vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala Mikaele Shiffrin.

Končni vrstni red: 1. L. VONN ZDA 1:12,84 2. S. GOGGIA ITA +0,02 3. C. HÜTTER AVT 0,13 4. B. JOHNSON ZDA 0,34 5. A. VEITH AVT 0,47 6. L. GUT ŠVI 0,66 7. T. WEIRATHER LIE 0,74 8. R. MOWINCKEL NOR 0,81 9. N. SCHMIDHOFER AVT 0,86 10. N. FANCHINI ITA 1,09 11. V. REBENSBURG NEM 1,10 12. P. NUFER ŠVI 1,16 13. R. SIEBENHOFER AVT 1,17 14. M. GISIN ŠVI 1,20 . J. SCHNARF ITA 1,20 16. T. GAUTHIER FRA 1,28 Odstop: Ross, Wiles, Wenig ...

Svetovni pokal, skupno (30/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.513 2. W. HOLDENER ŠVI 842 3. P. VLHOVA SLK 754 4. V. REBENSBURG NEM 738 5. F. HANSDOTTER ŠVE 657 6. S. GOGGIA ITA 650 7. T. WEIRATHER LIE 637 8. L. GUT ŠVI 632 9. R. MOWINCKEL NOR 611 10. T. WORLEY FRA 587 ... 38. A. DREV SLO 176 43. A. BUCIK SLO 152 46. M. HROVAT SLO 145 47. T. ROBNIK SLO 144 55. M. FERK SLO 107

Smuk (6/8): 1. S. GOGGIA ITA 349 2. L. VONN ZDA 306 3. T. WEIRATHER LIE 298 4. C. HÜTTER AVT 269 5. M. SHIFFRIN ZDA 256 6. M. GISIN ŠVI 195 7. L. GUT ŠVI 179 8. J. WILES ZDA 149 9. R. MOWINCKEL NOR 146 10. V. REBENSBURG NEM 140

M. R.