Izjemno smo si želeli zmage. Na prvi pogled mislim, da smo tekmo izgubili zaradi slabega napada. Obrambno smo bili dokaj solidni. Napadalno smo bili preveč pasivni in počasni. Imeli smo zgolj eno obdobje, ampak to ni bilo dovolj. Igra preprosto ni stekla. Ni bila kriva obramba od Mornarja. Nismo imeli dovolj energije. Poraz boli in smo zelo razočarani, ampak časa za žalovanje ni, saj imamo že čez dva dni drugo tekmo. Kar se tiče zadnjega meta, to je pač košarka, žoga je šla od table v koš. Težava je, da smo imeli svojo priložnost za zmago, ki pa je nismo izkoristili. Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije Kapetan Petrola Olimpije, Gregor Hrovat, je dosegel deset točk. Foto: www.alesfevzer.com

Vranješ s trojko v zadnji sekundi porazil Olimpijo v Tivoliju

Tretji poraz Olimpije v Ligi ABA

21. oktober 2017 ob 18:39,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 21:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so še drugič ta teden izgubili po napeti končnici. V 5. krogu Lige ABA so jih v zadnji sekundi porazili košarkarji Mornarja (64:67).

Ljubljanska ekipa, ki je pripotovala iz Turčije z novim porazom v Fibini Ligi prvakov, je izgubila po napeti končnici. Ko je bilo videti, da bomo zmagovalca dobili po podaljšku, je trojko od table v zadnji sekundi zadel Nemanja Vranješ.

Črnogorski predstavnik je v Hali Tivoli dosegel drugo zmago v letošnji Ligi ABA in je zdaj izenačen z Olimpijo po številu zmag in porazov.

Tekma, polna preobratov, je na koncu pripadla Črnogorcem. Ti so ob polčasu vodili za tri točke (28:31), prednost pa so pred zadnjo četrtino povišali na +7 (40:47).

Olimpija je prek Roka Badžima, ki je najprej skočil v napadu, nato pa je še zadel, izenačila sedem minut pred koncem (54:54). Po tem, ko so sodniki Gregorju Hrovatu dosodili nešportno osebno napako, je imel Mornar priložnost, da spet nekoliko povede, a tega ni izkoristil. Zmaji so nato po dolgem času prišli v vodstvo prek Jordana Morgana, ki je zabil (podal mu je Hrovat), nad njim je bila storjena še osebna napaka, natančen je bil s črte prostih metov (57:55). Hrovat je svojo prvo trojko zadel šele pet minut pred koncem (60:58), kapetan ljubljanske ekipe je zadel tudi pomembne proste mete za 63:60. Slabi dve minuti pred koncem je Derek Ryan Needham zadel za Mornar (63:62).

Sledila je raztresena igra na obeh straneh, saj ekipi nista zadeli. Needham je Mornar z zadetima prostima metoma povedel v vodstvo (63:64), do konca je bilo le še šest sekund. Olimpija je imela napad, prodiral je Badžim, nad njim je bila storjena osebna napaka. Badžim je zadel le en prosti met od dveh (64:64). Mornar je imel za zadnji napad na voljo dve sekundi, igralci Olimpije so dovolili, da Vranješ pride do meta, trojka pa je od table končala v košu (64:67).

Tekma za Olimpijo vsak drugi dan

Petrol Olimpija bo v naslednjem tednu igrala kar štiri tekme oziroma vsak drugi dan. V ponedeljek jo čaka nastop v domačem košarkarskem prvenstvu proti Hopsom s Polzele, v sredo bo odigrala prvo domačo tekmo v Ligi prvakov proti nemškemu Bayreuthu, v petek, 27. oktobra, jo čaka gostovanje v Laškem pri Zlatorogu, v nedeljo pa še ena domača tekmo v Ligi ABA proti Budućnosti.

D. S.