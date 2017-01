Vreme v Wengnu in Zauchenseeju močnejše, ženski smuk v nedeljo

Ilka Štuhec dobila vse tri letošnje smuke

14. januar 2017 ob 10:01,

zadnji poseg: 14. januar 2017 ob 11:40

Zauchensee - MMC RTV SLO

V Zauchenseeju sta zaradi megle in sneženja odpadla trening in smuk alpskih smučark za svetovni pokal. Zaradi slabega vremena so morali organizatorji odpovedati tudi moški smuk v Wengnu.

Smuk bo v Zauchenseeju zdaj v nedeljo, ko je bila napovedana alpska kombinacija. Znova smučarke čaka dvojni program. Trening se bo začel ob 9.30, smuk pa ob 12.15.

V Avstriji sta zaradi obilnega sneženja odpadla oba smukaška treninga alpskih smučark. Tudi v soboto, ko naj bi bil na sporedu dvojni program, je vreme krojilo razplet. Prvotno naj bi bil smukaški trening, s katerim bi zadostili pravilom, na sporedu ob 9.15, a so ga zaradi novega snega na progi prestavili za eno uro. Sledila je nova sprememba, začetek pa naj bi bil ob 10.45, toda zaradi sneženja in megle so morali trening in tekmo odpovedati.

Na četrtem smuku bodo nastopile tri Slovenke. Ilka Štuhec je letos v sijajni formi in je dobila vse tri smuke. Dvakrat je slavila v Lake Louisu, najboljša pa je bila tudi v Val d'Iseru, kjer je zmagala tudi na kombinacijski preizkušnji. Nastopili bosta še Maruša Ferk in Vanja Brodnik. V karavano se vračata sloviti Američanki, najboljša smukačica vseh časov Lindsey Vonn in Julia Mancuso.

Slaba vremenska napoved je pod velik vprašaj postavila tudi sloviti smuk za alpske smučarje v Wengnu. V Švici so sicer v petek izpeljali obe vožnji alpske kombinacije, a sta smuk in slalom potekala v praktično neregularnih razmerah. Klasični smuk je bil napovedan za 12.30, a so zaradi vetra in megle štart prestavili nižje, ob 11.00 pa so prireditelji dokončno morali vremenu priznati premoč. V nedeljo je v Wengnu na sporedu slalom.

Mednarodna smučarska zveza še ni sporočila, ali bodo smuk nadomestili in kdaj. Naslednji smuk je na sporedu prihodnji konec tedna, ko bo v Kitzbühelu še ena klasična preizkušnja.

T. J.