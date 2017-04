Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kimi Räikkönen ima po dveh dirkah letošnje sezone 22 točk, njegov moštveni kolega pri Ferrariju Sebastian Vettel pa 43. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vrh Ferrarija kritičen do Kimija Räikkönena

"Vettel je dirkal bolj agresivno"

10. april 2017 ob 19:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik Ferrarijeve uprave Sergio Marchionne želi, da se Ferrarijevo moštvo formule ena pogovori s Kimijem Räikkönenom, ki je na prvih dveh dirkah letošnje sezone pokazal manj od pričakovanj.

"Pogovarjal sem se z vodjo ekipe Mauriziem Arrivabenejem. Morda bi se morala z Räikkönenom usesti in se o tem pogovoriti," je povedal Marchionne. Medtem ko je Sebastian Vettel v Melbournu in Šanghaju osvojil prvo in drugo mesto, je njegov moštveni kolega pri Ferrariju Kimi Räikkönen še brez uvrstitve na zmagovalni oder.

Na vprašanje, ali je dirkalnik letos narejen bolj po meri Vettla kot Räikkönena, je Marchionne odvrnil: "Zagotovo ne."

Marchionne je bil tudi kritičen, ker Raikkonen na začetku VN Kitajske ni mogel prehiteti Daniela Ricciarda, s čimer je preprečil Vettlu, da bi hitreje ujel vodilnega Lewisa Hamiltona. Ko je Vettel prehitel Räikkönena, je kmalu opravil tudi z Ricciardom, kar je za Marchionneja lep dokaz, da je bil dirkalnik dober.

"Vettel je dirkal bolj agresivno," je tudi povedal Marchionne in Vettlova hitro menjavo pnevmatik (Nemec je šel med vsemi prvi v bokse) označil za pravilno odločitev.

Tomaž Okorn