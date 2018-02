Vrhunci 4. dne: Slovenska deskarja obstala v kvalifikacijah

Najstnica Chloe Kim olimpijska prvakinja v snežnem žlebu

13. februar 2018 ob 03:53,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 15:34

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Chloe Kim je upravičila vlogo favoritinje v snežnem žlebu. 17-letna ameriška deskarka se je veselila zlate medalje na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Srebrno medaljo je osvojila Kitajka Džjaju Liu, bron pa Američanka Arielle Gold. Kimova je za svojo najboljšo finalno vožnjo osvojila skoraj popoln izkupiček. 98,25 točke je prejela v tretji vožnji, ko je že vedela, da ima zlato medaljo že zagotovljeno. Liu je zbrala 89,75, Goldova pa 85,75 točke.

Na četrtem mestu je končala še ena Američanka Kelly Clark, ki je brez odličja ostala v tretji vožnji, ko jo je z odra za zmagovalke potisnila rojakinja Goldova. 34-letna Clarkova je na zimskih olimpijskih igrah osvojila že tri medalje v snežnem žlebu. Zlata je bila leta 2002 v Salt Lake Cityju, leta 2010 v Vancouvru, leta 2014 v Sočiju pa je zasedla tretje mesto. Slovenska deskarka Kaja Verdnik je svoje prve olimpijske igre končala v ponedeljkovih kvalifikacijah snežnega žleba. Zasedla je 21. mesto.

Slovenca obstala v kvalifikacijah

V isti disciplini so potekale kvalifikacije za moške, kjer je najboljšo oceno prejel dvakratni olimpijski prvak Shaun White (98,50). Oba Slovenca sta obstala v kvalifikacijah, Tim Kevin Ravnjak (72,50) je osvojil 16. mesto, Tit Štante (52,25) pa 25. mesto med 29 tekmovalci. V finale se je uvrstilo najboljših 12 deskarjev.

Ravnjak v prvo zelo dobro, v drugo se ni izšlo

Ravnjak, finalist snežnega žleba na olimpijskih igrah pred štirimi leti v Sočiju, je kvalifikacije sicer začel zelo dobro. Za svoj prvi nastop je dobil oceno 72,50, ki mu je po prvih 29 nastopih zagotavljala finale, bil je 10. Toda v drugi vožnji so deskarji drug za drugim izboljševali prve dosežke, 21-letni Slovenec je zdrsnil iz prve dvanajsterice. V drugo se mu ni izšlo, saj se po tretjem skoku ni obdržal na deski, želje po napredovanju pa se se razblinile.

"Že včeraj, ko sva se s trenerjem pogovarjala, kakšen pristop bom pokazal, sem se odločil, da bom šel na vse ali nič. Vožnja, ki sem jo pokazal v prvi vožnji, je trenutno moja najbolj zahtevna in sem nanjo izjemno ponosen in zadovoljen. Bile so neke majhne napake, a je bila solidna in sodniki so jo lepo ocenili," je bolje izveden nastop na igrah ocenil Ravnjak.

Šok za domače gledalce

Italijanska hitrostna drsalka na kratkih progah Arianna Fontana je postala olimpijska prvakinja na 500 metrov. Druga je v cilj pridrsala domačinka Choi Minjeong, a je bila kasneje diskvalificirana. Srebro je tako osvojila Nizozemka Yara van Kerkhof, bron pa Kanadčanka Kim Boutin.

Zmaga za kanadski par

Končana je prva disciplina v kerlingu. Kanadčana Kaitlyn Lawes in John Morris sta v boju za zlato pometla s Švicarjema Jenny Perret in Martionom Riosom z 10:3. Rusa Anastazija Brizgalova in Aleksander Krušelnicki sta v boju za bron brez težav premagala Norvežana Kristin Skaslien in Magnusa Nedregottna.

Na vrhu spet Nizozemci

Nizozemska prevlada v hitrostnem drsanju se nadaljuje, saj so na 1.500 m osvojili zlato in srebrno medaljo. Prvi je bil Kjeld Nuis, drugi pa Patrick Roest. S tem je reprezentanca "oranj" osvojila vse štiri zlate kolajne, ki so bile do zdaj na voljo v tem športu v Južni Koreji. Tretje mesto je pripadlo domačinu Kim Min-seoku.

Tretje zlato za nemško sankačico

Podobnega zmagoslavja se je veselila Nemčija med sankačicami. Dajana Eitberger je slavila pred Natalio Geisenberger. Popolno nemško zmagoslavje je preprečila Kanadčanka Alex Gough, ki je s tretjega mesta izrinila Tatjano Hüfner. Tridesetletna Eitbergerjeva je osvojila že svojo tretjo olimpijsko zlato medaljo v karieri in postala najuspešnejša nemška sankačica vseh časov. V Sočiju 2014 je Bavarka osvojila zlato v posamični in ekipni konkurenci.

Uspešen dan za severnjake

Tekmovanje so nadaljevali smučarji tekači. V šprintu sta slavila Norvežan Johannes Hösflot Kläbo in Švedinja Stina Nilsson.

Prvo zlato za Hirscherja

Končno so z nastopi začeli alpski smučarji, kombinacijo je pričakovano dobil Marcel Hirscher, najboljši Slovenec Štefan Hadalin je bil osmi.

Torkove končne odločitve:

Deskanje, snežni žleb (Ž): 1. C. KIM ZDA 98,25 2. J. LIU KIT 89,75 3. A. GOLD ZDA 85,75 Alpsko smučanje, kombinacija (M): 1. M. HIRSCHER AVT 2:06,52 2. A. PINTURAULT FRA +0,23 3. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,02 Hitrostno drsanje, kr. proge, 500 m (Ž) 1. A. FONTANA ITA 42,57 2. Y. VAN KERKHOF NIZ 43,26 3. K. BOUTIN KAN 43,88 Šprint (Ž), klasični korak: 1. S. NILSSON ŠVE 3:03,84 2. M.-C. FALLA NOR +3,03 3. J. BELORUKOVA RUS 3,37 Šprint (M), klasični korak: 1. J.-H. KLAEBO NOR 3:05,75 2. A. BOLŠUNOV RUS +1,34 3. F. PELLEGRINO ITA 1,36 Kerling, mešana tekma: 1. KANADA 2. ŠVICA 3. ŠPORTNIKI RUSIJE

Hitrostno drsanje, 1.500 m (M): 1. K. NUIS NIZ 1:44,01 2. P. ROEST NIZ +0,85 3. K. MIN SEOK J. KOR 0,92

Sankanje, enosed (Ž): 1. D. EITBERGER NEM 46,448 2. N. GEISENBERGER NEM +0,050 3. A. GOUGH KAN 0,126

