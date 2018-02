Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Aljoni Savčenko so se uresničile sanje - postala je olimpijska zmagovalka. Foto: Reuters Dodaj v

Vrhunci 6. dne: Nemca do zlata s svetovnim rekordom

Severnokorejski par požel veliko zanimanja

15. februar 2018

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 15:54

Pjongčang - MMC RTV SLO

Nemška umetnostna drsalca Aljona Savčenko in Bruno Massot (235,90 točke) sta v konkurenci športnih parov osvojila zlato olimpijsko odličje.

Nemca sta bila po kratkem programu na četrtem mestu, v prostem programu pa sta zasenčila vse tekmece. Z oceno 159,31 sta v slednjem podrla lasten svetovni rekord.

V Ukrajini rojena 34-letna Nemka je po dveh bronastih olimpijskih odličjih v Vancouvru in Sočiju - na obeh tekmovanjih je bil njen partner Robin Szolkowy - osvojila svojo prvo olimpijsko kolajno najbolj žlahtnega leska, kar velja tudi za pet let mlajšega, v Franciji rojenega Massota, ki je njen partner od leta 2016.

Drugo mesto je zasedel kitajski par Sui Wengžing/Han Cong (235,47), bronasto pa kanadski par Meagan Duhamel/Eric Radford (230,15).

Severnokorejski par požel veliko zanimanja

Velike pozornosti je bil vnovič deležen severnokorejski športni par Rjom Tae-ok/Kim Ju-sik, ki je tekmovanje končal na 13. mestu. Drsalca sta edina med 22 športniki iz Severne Koreje, ki sta se po športni plati kvalificirala za nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu, vsi ostali so dobili posebno povabilo v okviru meddržavnega dogovora.

Prva medalja za Španijo

Deskarji so se pomerili v krosu, kjer je olimpijski prvak postal Francoz Pierre Vaultier. Do medalje sta se dokopala še Avstralec Jarryd Hughes in Španec Regino Hernandez. To je prva medalja za Španijo na teh igrah.

Nemci imajo že devet zlatih medalj

V štafetnem sankanju je zlato osvojila Nemčija, kar je njeno deveto zlato odličje v Pjongčangu, od tega so sankači osvojili tri od štirih možnih zlatih medalj. Druga je bila Kanada in tretja Avstrija.

Kanadski drsalec prekinil nizozemski niz

Niz nepremaganosti nizozemskih hitrostnih drsalcev je na 10.000 metrov prekinil svetovni rekorder Ted-Jan Bloemen, ki je ob tem postavil olimpijski rekord s časom 12:39,77. Nizozemci so pred tem na ledenem ovalu Gangneung osvojili že pet zlatih kolajn. Olimpijski zmagovalec iz Sočija Jorrit Bergsma se je moral zadovoljiti s srebrom, medtem ko je bron presenetljivo pripadel Italijanu Nicolu Tulomeru.

Kanada s 5:1 premagala Švico

Na hokejskem turnirju so se prvič predstavili Kanadčani. Branilci naslova iz Sočija so s 5:1 premagali Švico. Po dvakrat sta zadela Rene Bourque in Wojtek Wolski. Češka je bila z 2:1 boljša od gostiteljev iger Korejcev. Slovenija bo v petek ob 8.30 igrala z Rusijo.

Za Slovence je bil vrhunec četrtkovega dogajanja seveda srebrna medalja biatlonca Jakova Faka na 20 km.

Končne odločitve 6. dne

Alpsko smučanje, smuk (M): 1. A. L. SVINDAL NOR 1:40,25 2 K. JANSRUD NOR +0,12 3. B. FEUZ ŠVI 0,18 Alpsko smučanje, veleslalom (Ž): 1. M. SHIFFRIN ZDA 2:20,02 2. R. MOWINCKEL NOR +0,39 3. F. BRIGNONE ITA 0,46 Deskanje, kros (M): 1. P. VAULTIER FRA 2. J. HUGHES AVS 3. R. HERNANDEZ ŠPA Umetnostno drsanje, športni pari: 1. SAVČENKO/MASSOT NEM 235,90 2. SUI/HAN KIT 235,47 3. DUHAMEL/RADFORD KAN 230,15

Smučarski teki, 10 km prosto (Ž): 1. R. HAGA NOR 25:00,5 2. C. KALLA ŠVE +20,3 3. M. BJÖRGEN NOR 31,9 . K. PARMAKOSKI FIN 31,9 Biatlon, 15 km (Ž): 1. H. ÖBERG ŠVE 41:07,2 2. A. KUZMINA SLK +24,7 3. L. DAHLMEIER NEM 41,2

Biatlon, 20 km (M) 1. J.-T. BOE NOR 48:03,8 2. J. FAK SLO +5,5 3. D. LANDERTINGER AVT 14,2

Hitrostno drsanje, 10.000 m (M): 1. T.-J. BLOEMEN KAN 12:39,77 2. J. BERGSMA NIZ 12:41,98 3. N. TUMOLERO ITA 12:54,32

Sankanje, štafeta: 1. NEMČIJA 2:24,517 2. KANADA 2:24,872 3. AVSTRIJA 2:24,988

M. L.