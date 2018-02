Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Najboljši smučarji prostega sloga v slopestylu. Foto: Reuters Oleksander Abramenko je najbolj navdušil v akrobatskih skokih. Foto: Reuters Dodaj v

Vrhunci 9. dne: Braaten z izjemnim prvim nastopom do zlata

Jakov Fak ob 12.15 po nov vrhunski dosežek

17. februar 2018 ob 23:57,

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 13:41

Pjongčang - MMC RTV SLO

Norveški smučar prostega sloga Oystein Braaten je novi olimpijski prvak v slopestylu. Srebrno medaljo je osvojil Američan Nick Goepper, bron pa Kanadčan Alex Beaulieu-Marchand.

Braaten je zlasti navdušil v prvi vožnji, ko je z neverjetnimi potezami osvojil kar 95,00 točke, ki jih v naslednjih dveh finalnih vožnjah nihče ni presegel.

Goepper je bil pred štirimi leti v Sočiju bronast, v zadnjem skoku se je prebil na drugo mesto z izidom 93,60 točke. Beaulieu-Marchand je bil tretji z izidom 92,40 točke.

V štafeti tekačev 4 x 10 km je slavila Norveška. Več tukaj.

Smučarji prostega sloga so tekmovali v akrobatskih skokih. Na svojih četrtih olimpijskih igrah je Ukrajinec Oleksandr Abramenko, zmagovalec svetovnega pokala 2015/16, dočakal svoj dan. Z zlato medaljo se je sijajno vrnil med najboljše, potem ko je lansko sezono zaradi hude poškodbe izpustil. Drugi je bil Kitajec Žongjang Džia, tretji pa Rus Ilia Burov.

Hitrostne drsalke so se za olimpijsko slavo pomerili na 500 metrov. Z olimpijskim rekordom 36,94 je zmagala 31-letna Japonka Nao Kodaira. Srebrno medaljo je osvojila dozdajšnja lastnica olimpijskega rekorda in branilka naslova Južnokorejka Lee Sang-Hwa, tretja pa je bila Čehinja Karolina Erbanova.

.

Za Slovence sta bili najzanimivejši disciplini 9. dne iger moški veleslalom in biatlonska tekma s skupinskim štartom. V veleslalomu je znova blestel Marcel Hirscher, pa tudi Slovenec Žan Kranjec, ki je zasedel nehvaležno četrto mesto. Več tukaj. Odmevi tukaj.

Biatlonci so se na tekmi s skupinskim štartom pomerili na 15 km. Zmagal je Martin Fourcade, Jakov Fak je bil deseti, Klemen Bauer dvajseti.

Hokejisti so končali predtekmovanje še v skupinah A in C. Slovenija bo v boju za četrtfinale igrala z Norveško. Zmagovalec bo v četrtfinalu igral z Rusijo (tabela izločilnih bojev).

Izidi devetega dne:

Alpsko smučanje, veleslalom (M): 1. M. HIRSCHER AVT 2:18,04 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +1,27 3. A. PINTURAULT FRA 1,31 4. Ž. KRANJEC SLO 1,73 Sm. prostega sloga, slopestyle (M): 1. O. BRAATEN NOR 95,00 2. N. GOEPPER ZDA 93,60 3. A. BEAULIEU KAN 92,40 Smučarski teki, štafeta 4 x 10 km (M): 1. NORVEŠKA 1:33:04,9 2. ŠPORTNIKI RUSIJE +9,4 3. FRANCIJA 36,9 Biatlon, skupinski štart, 15 km (M): 1. M. FOURCADE FRA 35:47,3 2. S. SCHEMPP NEM +0,0 3. E.-H. SVENDSEN NOR 11,2 .. 0. J. FAK SLO 36,1 0. K. BAUER SLO 1:32,5 Sm. prostega sloga, akrobatski skoki (M): 1. O. ABRAMENKO UKR 128,51 2. Ž. DŽIA KIT 128,05 3. I. BUROV RUS 122,17 Hitrostno drsanje, 500 m (Ž): 1. N. KODAIRA JAP 36,94 2. L. SANG-WHA JK +0,39 3. K. ERBANOVA ČEŠ 0,40

Ž. K.