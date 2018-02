Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Nemci so v bobu štirisedu osvojili 14. zlato na igrah. Foto: Reuters Dodaj v

Vrhunci zadnjega dne: Norveška najuspešnejša v Pjongčangu

V bobu štirisedu slavje Nemcev, v ženskem krlingu Švedske

25. februar 2018 ob 07:27,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 10:24

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Nemčija in Norveška sta zadnji dan osvojili še 14. zlato na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Nemci so 14. zlato osvojili v bobu štirisedu, temu pa zadnji dan v hokeju dodali še deseto srebro. Norveški je 14. zlato v Južni Koreji pritekla superšampionka Marit Björgen v klasičnem koraku na 30 km s skupinskim štartom, ob tem pa ima Norveška kar 14 srebrnih kolajn, tako da so oboji presegli dozdajšnji rekord Kanade z domačih iger v Vancouvru s 14 zlatimi in sedmimi srebrnimi kolajnami.

Slovenija je s srebrom Jakova Faka in bronom Žana Koširja osvojila 24. mesto med 30 državami, ki so osvojile medalje. Gostiteljica Južna Koreja je bila sedma (5, 8, 4) in je skupaj zbrala 17 medalj, kolikor so jih osvojili tudi ruski olimpijski športniki. Ti zaradi s strani države podprtega sistematičnega dopinga niso smeli nastopati pod svojimi državnimi simboli, osvojili pa so 13. mesto z dvema zlatima odličjema, od tega s hokejskim prvim mestom, šestimi srebrnimi in devetimi bronastimi medaljami.

Friedrich zlat v dvosedu in štirisedu

A Nemec Francesco Friedrich se na to seveda ni oziral, ko je zmagi v bobu dvosedu dodal še zmago v štirisedu. Dvojno zmago so pred njim v zgodovini iger slavili le Nemci Andreas Ostler (1952), Meinhard Nehmer (1976), Wolfgang Hoppe (1984) in Andre Lange (2006), Italijan Eugenio Monti (1968) in Rus Aleksander Zubkov (2014), ki pa je pozneje padel v dopinški aferi.

Nemško zmago je z uspešno zadnjo vožnjo začinila druga posadka Nemčije z voznikom Nicom Waltherjem za dvojno slavje, ki si je srebrno kolajno oziroma drugo mesto delila z ekipo Južne Koreje in voznikom Von Jonjongom. Obe posadki sta po štirih vožnjah zaostali 53 stotink sekunde. Sicer pa so Nemci zmagali v prav vseh treh disciplinah v bobu na letošnjih igrah. Pri tem je zanimivo, da Friedrich letos v svetovnem pokalu ni okusil slasti zmage.

Tretji olimpijski naslov za Švedinje v krlingu

Ženska reprezentanca Švedske v postavi Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer in Sofia Mabergs je osvojila naslov olimpijskih prvakinj v krlingu. V finalu so Švedinje premagale izbrano vrsto Južne Koreje z 8:3. Po Torinu 2006 in Vancouvru 2010 je to že tretji olimpijski naslov za Švedinje, ki so bile v Sočiju srebrne. Tretje mesto so osvojile Japonke po zmagi nad Veliko Britanijo.

Končne odločitve, nedelja Bob, štirised (M): 1. NEMČIJA I 3:15,85 2. NEMČIJA II +0,53 2. JUŽNA KOREJA 0,53 Krling (Ž): 1. ŠVEDSKA 2. JUŽNA KOREJA 3. JAPONSKA Ženske, finale: ŠVEDSKA - JUŽNA KOREJA 8:3 Tekma za 3. mesto: JAPONSKA - VELIKA BRITANIJA 5:3

30 km klasično (Ž), skupinski štart: 1. M. BJÖRGEN NOR 1:22:17,6 2. K. PARMAKOSKI FIN +1:49,5 3. S. NILSSON ŠVE 1:58,9 4. I. ÖSTBERG NOR 2:00,4 5. C. KALLA ŠVE 2:57,2 6. K. NISKANEN FIN 3:01,6 7. J. DIGGINS ZDA 3:37,2 8. H. WENG NOR 4:07,9 9. T. STADLOBER AVT 4:14,1 10. M. ISHIDA JPN 4:20,8

