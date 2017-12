Vrhunec priprav za EP v futsalu bosta generalki proti Iranu

Na treningih pomoč mladih reprezentantov

26. december 2017 ob 14:28

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je v Mariboru začela priprave na domače evropsko prvenstvo, ki bo od 30. januarja do 10. februarja v Ljubljani.

V štajerski prestolnici bodo izbranci selektorja Andreja Dobovičnika do sobote. "Čaka nas trdo delo. Morda bi si želel, da bi bili zdaj že v boljšem, optimalnem stanju. Se je že zgodilo, da so nam bolezni in poškodbe zdesetkale vrste, a se je na koncu vedno dobro izšlo," je Dobovičnik predstavil razmere pred prvim delom priprav in dodal: "Trenirali bomo dvakrat na dan, vmes pa bomo tudi precej igrali, da bomo uigrani, ko bo to najbolj potrebno."

Na seznamu igralcev so Žiga Čeh (Imola/Italija), Kristjan Čujec (FK Dobovec), Alen Fetić (FC Litija), Matej Fideršek (Tommy Split/Hrvaška), Nejc Hozjan (Civitella Sicureza/Italija), Žan Koren (KMN Oplast Kobarid), Alen Mordej (KMN Bronx Škofije), Rok Mordej (FK Dobovec), Igor Osredkar (Makarska/Hrvaška), Damir Puškar (FK Dobovec), Anže Širok (KMN Oplast Kobarid), Tilen Štendler (Maccan Prata C5/Italija), Denis Totoškovič (FC Litija), Teo Turk (FC Litija), Nik Zajc (KMN Bronx Škofije) in Benjamin Tušar (Siliko Rem Power).

Ekipi sta se pridružila tudi Žan Koren in Benjamin Tušar, ki bosta pomagala na treningih. To sta si zaslužila z dobrim delom in igrami v dresu reprezentance do 21 let.

Slovenska reprezentanca bo zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom odigrala v Celju in Trbovljah, tekmec pa bo Iran, tretja ekipa z zadnjega svetovnega prvenstva. Srečanji bosta v Trbovljah in Celju 22. in 23. januarja.

Na evropskem prvenstvu v Stožicah bo Slovenija igrala v skupini A proti Srbiji (30. januarja) in Italiji (3. februarja).

M. R.