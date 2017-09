Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 66 glasov Ocenite to novico! Evforija v Ljudskem vrtu: Damjan Bohar je v 85. minuti izenačil in poskrbel za veliko točko Maribora. Toda priznati je treba, da bi si Maribor zaslužil vse tri. Foto: Reuters Ljudski vrt je bil razprodan, na tribunah je bilo tudi skoraj tisoč gostujočih navijačev, ki so v prvem polčasu poskrbeli za prekinitev tekme. Foto: Reuters Artem Rebrov je imel v prvem polčasu kar precej dela. Foto: Miloš vujinović/BoBo Luiz Adriano, nekdanji brazilski reprezentant in med letoma 2015 in 2017 član Milana, je največji zvezdnik Spartaka. Foto: Miloš vujinović/BoBo Liverpool je plačal visoko ceno za zgrešeno enajstmetrovko v prvem polčasu (Roberto Firmino je zadel vratnico), saj je Sevilla na Anfieldu iztržila remi 2:2. Redsi so bili sicer boljši, a so spet pozabili na obrambo, izenačil je Joaquin Correa. Foto: EPA VIDEO V Ljudskem vrtu 1:1 Sorodne novice Messi dvakrat v polno, Barcelona visoko premagala Juventus Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vrhunska predstava Maribora in točka po golu Boharja

V prvem polčasu pogumna igra Maribora

13. september 2017 ob 13:27,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 23:11

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so se sijajno predstavili med nogometno elito in za uvod v novo sezono Lige prvakov iztržili remi s Spartakom 1:1.

Vrhunski Maribor je navdušil razprodani Ljudski vrt. Točka je velik dosežek, po videnem bi si Maribor zaslužil zmago, a kaj, ko so številni streli za malo zgrešili cilj. Zadetka sta dosegla Aleksander Samedov v 60. minuti in Damjan Bohar v 85. Bohar je takoj po zadetku Spartaka zadel vratnico. Maribor je odigral taktično zrelo, ustvaril si je številne priložnosti in dokazal, da si zasluži igranje v Ligi prvakov.

Od prve minute v napad

Slovenski prvaki so silovito krenili v tekmo in že v prvi minuti ogrozili vrata Spartaka, potem ko je Martin Milec ogrel Artema Rebrova. Spartak je pripravil hiter odgovor: Andrej Eščenko se je po desni prikradel v kazenski prostor, vendar so njegovo podajo pred gol mariborski branilci ustavili. Gregor Bajde je dvakrat poslal predložek Marcosu Tavaresu, ki je bil malenkost prekratek. Po desetih minutah je nevarno ustrelil Valon Ahmedi, spet se je izkazal Rebrov.

Eščenko zapravil lepo priložnost

Ruski prvaki, na začetku morda kar šokirani zaradi agresivne mariborske igre, so počasi zadihali. V 26. minuti je Andrej Eščenko ostal sam, z desne strani je s sedmih metrov streljal čez gol. Po pol ure igre je nevarno poskusil Quincy Promes, žoga je zletela rahlo mimo leve vratnice. V zadnjih minutah prvega polčasa je bil spet nevarnejši Maribor. V 37. minuti je izpeljal lepo akcijo, Milec je našel Damjana Boharja, ki je poskušal z volejem. V 42. minuti je Viler presodil, da bi lahko od daleč presenetil Rebrova, a ni najbolje zadel žoge.

Samedov odbitek pospravil v mrežo

V drugem polčasu je spet bolje začel Maribor, Valon Ahmedi in predvsem Bohar sta poskusila od daleč. Nato pa hladna prha. Po uri tekme je strel Fernanda z 20 metrov Jasmin Handanović ubranil, odbito žogo je na desni dobil rezervist Aleksander Samedov in s strelom pod prečko matiral Handanovića. Odziv Maribora je bil takojšen in le malo je manjkalo do izenačenja, toda poskus Damjana Boharja je ustavila vratnica.

Bohar mariborski junak

Trener Milanić je opravil dvojno menjavo, Maribor je še naprej napadal in bil končno nagrajen v 85. minuti, ko je Bohar po podaji Martina Kramariča "naravnal merilne naprave" in z desnico žogo poslal v levi zgornji kot vrat Rebrova. Eksplozija navdušenja na Ljudskem vrtu je dala novo moč vijoličastim. Rezervist Mešanović, Šuler z glavo in spet Bohar so poskušali pripraviti preobrat, toda ostalo je pri 1:1. Lahko bi se izteklo tudi slabše, če v 72. minuti Fernando ne bi slabo zadel žoge, potem ko sta z Luizom Adrianom izpeljala nevaren protinapad.

Za uvod v spektakularen nogometni večer je v mladinski Ligi prvakov Maribor ugnal Spartak z 1:0. Odločil je zadetek Tomija Horvata v 50. minuti.





LIGA PRVAKOV, 1. KROG, skupina E:

MARIBOR - SPARTAK MOSKVA 1:1 (0:0)

12.566; Bohar 85.; Samedov 60.

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec (79./Pihler), Kabha, Bajde (69./Bajde), Bohar, Ahmedi (69./Mešanović), Tavares.



Spartak: Rebrov, Bocchetti, Kutepov, Džikija, Fernando, Jščenko, Glušakov (29./Samedov), Pašalić, Kombarov (90./Melgarejo), Adriano, Promes (85./Popov).

Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

LIVERPOOL - SEVILLA 2:2 (2:1)

Firmino 21., Salah 37.; Ben Yedder 5.; Correa 72.

RK: Gomez 94./Liverpool

Firmino je v 42. minuti zgrešil 11-metrovko.

Skupina F:

ŠAHTAR - NAPOLI 2:1 (1:0)

Taison 15., Ferreyra 58.; Milik 72.

FEYENOORD - MANCHESTER CITY 0:4 (0:3)

Stones 2., 63., Agüero 10., Gabriel Jesus 25.



Skupina G:

RB LEIPZIG - MONACO 1:1 (1:1)

Forsberg 33.; Tielemans 34

Kevin Kampl (Leipzig) je vstopil v igro v 63. minuti.

PORTO - BEŠIKTAŠ 1:3 (1:2)

Marega 21.; Talisca 13., Tosun 28., Babel 86.



Skupina H:

REAL MADRID - APOEL 3:0 (1:0)

Ronaldo 12., 51., Ramos 61.

TOTTENHAM - BORUSSIA DORTMUND 3:1 (2:1)

Son Heung-Min 4., Kane 15., 60.; Jarmolenko 11.

RK: Vertonghen 92./Tottenham

Tomaž Okorn