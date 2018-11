Josh Richardson je v Chicagu iz igre metal 10/16. Foto: Reuters Dwyane Wade je v domačem Chicagu, kjer je odigral eno sezono, prispeval deset točk. Foto: Reuters Philadelphia je po 20 zmagah le klonila v domači dvorani. Foto: Reuters Jamal Crawford je takole odločil v Milwaukeeju. Foto: Reuters Kevin Durant in druščina so le prekinili niz porazov. Foto: Reuters Detroit je bil po podaljšku boljši od Houstona. Foto: Reuters Los Angeles Lakers so na zadnjih osmih tekmah slavili sedemkrat. Foto: Reuters Dodaj v

Vrnitev Chicaga po -26 preprečil Josh Richardson

Philadelphia prvič poražena na domačem parketu

24. november 2018 ob 08:27

Chicago - MMC RTV SLO

Slovenski košarkar Goran Dragić še vedno okreva po poškodbi kolena, a je Miami tudi brez prvega organizatorja igre slavil v Chicago (96:103).

Vročica bi sicer v United Centru skoraj zapravila 26 točk naskoka, ko je Zach LaVine šest minut pred koncem znižal na 84:87. Odgovoril je Josh Richardson z dvema zaporednima košema. Ko je dve minuti pred iztekom rednega dela zadel peto trojko na tekmi, je Miami povedel 90:100. Richardson – v tej sezoni prvi strelec Vročice – je prispeval 27 točk, od tega 12 v zadnji četrtini. Hassan Whiteside je pristavil 18 točk in deset skokov, dvojni dvojček pa je s 14 točkami in 13 skoki zbral tudi Bam Adebayo. Prvi domači strelec je bil s 27 točkami, ob tem je ujel še 13 odbitih žog, Justin Holiday.

"Mora se zavedati, da je naš nosilec. Zanašamo se nanj, on pa se praktično vedno odzove, ko ga potrebujemo," je o Richardsovi predstavi na koncu srečanja povedal Dwyane Wade, superzvezdnik Miamija, ki je v rodnem Chicagu odločilne trenutke presedel na klop. Trener gostov Erik Spoelstra je dejal, da ga sicer ni namenoma pustil na klopi, a si obenem ni želel, da veteran, ki je po njegovih besedah eden najboljših košarkarjev vseh časov v končnicah obračunov, pride na parket in kar naenkrat se vsi igralci zanašajo le nanj.

Presenečenje so pripravili košarkarji Clevelanda, ki so prvi v tej sezoni slavili v Philadelphii (112:121). V Wells Fargo Center so Cavs prišli kot najslabše moštvo lige z vsega dvema zmagama in še brez uspeha na gostovanjih, na drugi strani pa so 76ers, ki so si zaradi slabe igre v zadnjem delu obračuna prislužili tudi žvižge sicer zvestih navijačev, dobili vseh deset tekem na domačih tleh. Toda gostom je uspelo prekiniti serijo treh zaporednih porazov.

V zadnji četrtini, ki so jo dobili za osem, je Jordan Clarkson dosegel 14 od svojih 19 točk. Na začetku zadnjih 12 minut so počasi začeli višati svojo prednost. Ko je bil Clarkson uspešen izza črte in so do konca ostale še slabe štiri minute, je razlika narasla na 12. Dve minuti pozneje je položil za +15 in zmaga ni bila več pod vprašajem. Najboljši strelec tekme je bil sicer Rodney Hood s 25. Philadelphia, pri kateri je bil s 24 točkami in 12 skoki najbolj razpoložen Joel Embiid, je doma zadnjič izgubila marca, ko jo je premagala Indiana. Skupaj je doma slavila 20-krat zapored.

Prva gostujoča zmaga Phoenixa

Četrto zmago v sezoni je vknjižil Phoenix, ki je zmagal v Milwaukeeju (114:116). Pred srečanjem so bila Sonca druga najslabša ekipa lige, a so se proti drugi najboljši zares izkazala. Mož odločitve je bil Jamal Crawford, ki je s polrazdalje – odrinil se je s črte prostih metov – zadel 0,8 sekunde pred koncem. Vrsta Igorja Kokoškova je prvič v sezoni slavila v gosteh. Devin Booker je za Suns dosegel 29 točk, na drugi strani jih je 35 vpisal Giannis Antetokounmpo.

Prvaki prekinili niz porazov

Golden State je prekinil serijo štirih porazov, česar kalifornijska franšiza ni doživela vse od leta 2013. Prvaki so s 125:97 premagali Portland. Kevin Durant je dal 32 točk, 31 pa jih je pristavil Klay Thompson. Zaradi poškodbe je manjkal Draymond Green, bliža pa se tudi vrnitev prvega strelca lige Stephena Curryja, ki pa je bil na dan tekme proti Portlandu udeležen v prometni nesreči. Izjemni ostrostrelec, v katerega se je zaletel voznik lexusa, ki je izgubil nadzor nad vozilom, nato pa se je v Stephovega proscheja zaletel še en avtomobil, je ostal nepoškodovan.

Detroit po podaljšku odpravil Houston

Detroit Pistons so doma po podaljšku premagali Houston Rockets (1116:111). Glavni nosilci domače vrste Andre Drummond – Blake Griffin – Reggie Jackson so skupaj dosegli 73 točk in 33 skokov, izjemno pomemben delež k zmagi pa je prispeval novinec Bruce Brown, ki se je izkazal v obrambi, ko je na koncu srečanja in v podaljšku pokrival glavno orožje Raket Jamesa Hardna. Lanski MVP rednega dela sezone je pred dvema dnevoma za domačo zmago proti Detroitu prispeval 43 točk. Tokrat jih je dal 33, a mu je Brown močno otežil delo.

Tekme 23. novembra:

BROOKLYN - MINNESOTA 102:112

Harris in Dinwiddie po 18, Carroll 13; Rose 25, Towns 21, Gibson 16 in 11 skokov.

LA CLIPPERS - MEMPHIS 112:107 - po podaljšku

Harrell 22 in 11 skokov, Gallinari 20; M. Gasol 27, 13 skokov in 7 podaj.

DETROIT - HOUSTON 116:111 - po podaljšku

Griffin 28, Drummond 23 in 20 skokov, Jackson 22, Robinson 10; Harden 33, Capela 29 in 21 skokov, Paul 20.

ATLANTA - BOSTON 96:114

Lin 19 in 10 podaj, Len 17; Baynes 16 in 9 skokov, Tatum 14, Irving 13.

NEW YORK - NEW ORLEANS 114:109

Mudiay 27, Trier 25 (3/3 za tri), Kanter 17 in 12 skokov; Davis 33 in 12 skokov, Holiday 22, Mirotić 19.

CHICAGO - MIAMI 96:103

Holiday 27 in 13 skokov, LaVine 24, Parker 23 in 10 skokov; Richardson 27 (5/9 za tri), Whiteside 18 in 10 skokov, Adebayo 14 in 13 skokov, McGruder, Winslow in Wade po 10, Ellington 8, Olynyk in J. Johnson po 3. Dragić ni igral zaradi poškodbe kolena.

PHILADELPHIA - CLEVELAND 112:121

Embiid 24 in 12 skokov, Redick 23; Hood 25, Sexton 23, Osman 20.

INDIANA - SAN ANTONIO 100:111

Bogdanović 21, Sabonis 19 in 16 skokov; Aldridge 33 in 14 skokov, DeRozan 16.

OKLAHOMA CITY - CHARLOTTE 109:104

Westbrook 30, 12 skokov in 8 podaj, Schröder 23, George 19; Walker 25.

TORONTO - WASHINGTON 125:107

Leonard 27 in 10 skokov, Lowry in Anunoby po 15; Beal 20, Porter 17.

MILWAUKEE - PHOENIX 114:116

Antetokounmpo 35 in 10 skokov, Brogdon 22, Middleton 15; Booker 29, Warren 19.

DENVER - ORLANDO 112:87

Lyles 22, Murray 16; Ross 18, Vučević 16.

GOLDEN STATE - PORTLAND 125:97

Durant 32, Thompson 31, Cook 19; Lillard 23, Nurkić 22.

LA LAKERS - UTAH 90:83

Ingram 24, James 22, 10 skokov in 7 podaj, McGee 12; Burks 17, Ingles 16, Gobert 13.

Tekme 24. novembra:

CLEVELAND - HOUSTON



WASHINGTON - NEW ORLEANS



MINNESOTA - CHICAGO



OKLAHOMA CITY - DENVER



DALLAS - BOSTON



MILWAUKEE - SAN ANTONIO



GOLDEN STATE - SACRAMENTO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 20 16 4 80,0 MILWAUKEE BUCKS 18 13 5 72,2 PHILADELPHIA 76ERS 21 13 8 61,9 INDIANA PACERS 19 11 8 57,9 DETROIT PISTONS 16 9 7 56,2 CHARLOTTE HORNETS 18 9 9 50,0 ORLANDO MAGIC 19 9 10 47,4 BOSTON CELTICS 19 10 9 52,6 --------------------------------------- BROOKLYN NETS 20 8 12 40,0 WASHINGTON WIZARDS 18 6 12 33,3 MIAMI HEAT 18 7 11 38,9 CHICAGO BULLS 19 5 14 26,3 NEW YORK KNICKS 20 6 14 30,0 ATLANTA HAWKS 19 3 16 15,8 CLEVELAND CAVALIERS 17 3 14 17,6 ZAHODNA KONFERENCA MEMPHIS GRIZZLIES 18 12 6 66,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 19 12 7 63,2 LOS ANGELES CLIPPERS 18 12 6 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 18 12 6 66,7 GOLDEN STATE WARRIORS 20 13 7 65,0 DENVER NUGGETS 19 12 7 63,2 LOS ANGELES LAKERS 18 11 7 61,1 HOUSTON ROCKETS 17 9 8 52,9 --------------------------------------- NEW ORLEANS PELICANS 19 10 9 52,6 SACRAMENTO KINGS 18 10 8 55,6 SAN ANTONIO SPURS 18 9 9 50,0 DALLAS MAVERICKS 17 8 9 47,1 UTAH JAZZ 19 8 11 42,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 8 11 42,1 PHOENIX SUNS 18 4 14 22,2

Tilen Jamnik