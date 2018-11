Dejan Jakara je novi trener Heliosa. Foto: Gašper Papež Dodaj v

Vrnitev Dejana Jakare v Helios

Prvi test že danes v pokalu

12. november 2018 ob 16:37

Domžale - MMC RTV SLO

Helios Suns ima novega trenerja. Jovana Beaderja je zamenjal Dejan Jakara, ki je v domžalskem klubu v preteklosti že deloval, zadnjo sezono pa je bil trener češkega Brna.

Prejšnji teden se je Jakara vrnil v Slovenijo, saj je prekinil pogodbo z Brnom. Pri 32 letih je postal najmlajši trener v slovenski ligi: "Rad bi se zahvalil klubu za zaupanje, ob tem pa poudaril, da se pravzaprav počutim, kot da iz kluba sploh nisem odšel. Tu smo ustvarili ene najlepših spominov v moji trenerski karieri in vse bom naredil za to, da se temu spet približamo. Ekipa je imela precej smole s poškodbami in tudi količina tekem je terjala svoj davek. Ne ostanem nam drugega, kot da se zapremo v dvorano in premišljeno začnemo uvajati nekatere spremembe."

Helios je zmogel le eno zmago na petih tekmah te sezone državnega prvenstva in dve na sedmih tekmah v regionalni ligi Aba 2, tako da se je vodstvo kluba moralo odzvati, čeprav je tudi res, da je imel Beader težave zaradi poškodb nekaterih nosilcev igre in napornega ritma tekmovanj.

Jakara ne bo imel veliko časa za uigravanje, saj Helios v tem tednu čakajo kar tri tekme. Prvi preizkus že drevi pri novomeških Trotih v pokalu Spar, v sredo domžalsko ekipo čaka tekma lige Aba 2 s črnogorsko Sutjesko, v soboto pa sledi še ligaška tekma proti Šenčurju Gorenjski gradbeni družbi.

T. O.