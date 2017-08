Vrnitev "izgubljenega sina": Vršič (še) dve leti v Mariboru

Hvala klubu, da so mi ponudili novo priložnost

29. avgust 2017 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometni klub Maribor se je okrepil z Daretom Vršičem, ki je za vijoličaste igral zadnje tri sezone, a mu je po koncu lanske potekla pogodba s slovenskimi prvaki. Zdaj sta obe strani našli skupni jezik.

33-letni Vršič je tako z Mariborčani podpisal dvoletno pogodbo. "Dare, dobrodošel nazaj v nogometu in NK Maribor. Vse besede in pridige so zdaj odveč. Želim mu, da se čim prej vključi v novo zgodbo in pokaže tisto, kar vsi pričakujemo od njega. Sezona je dolga, do decembra bomo skupaj odigrali 36 tekem in ne glede na našo novo zgodbo bomo potrebovali talent in navdih," je za spletno stran kluba pojasnil športni direktor Maribora Zlatko Zahovič.

Vršič: Naredil sem življenjsko napako

Vršič je ob vrnitvi v stari/novi klub povedal: "Po neprijetnih mesecih brez nogometa sem zelo vesel, da so mi v klubu ponudili novo priložnost. Storil bom vse, da bi prispeval svoj delež k novim uspehom. V življenju kdaj povlečemo napačno potezo, jaz sem naredil življenjsko napako, zato je moja zahvala klubu ob našem novem dogovoru še večja. Ponosen sem na to, kar so doslej opravili. Vmes nisem imel kluba, a nisem miroval. Kondicijsko ne bi smel imeti težav z vključevanjem, je pa težko povedati, koliko časa bom potreboval, da pridem do ravni, na kateri so soigralci, ki so v velikem slogu odigrali 13 tekem. Se bom potrudil po najboljših močeh, da čim prej pridem do stanja, ko bom lahko znova na igrišču."

Maribor bo po reprezentančnem premoru naslednjo tekmo državnega prvenstva odigral 8. septembra, ko bo v Ljudskem vrtu gostil Celje.

A. V.