Vrnitev "odpisanih": Mura v Stožicah nadoknadila zaostanek 2:0

Nogometaši Mure so v 17. krogu državnega prvenstva še do 89. minute derbija z Olimpijo zaostajali 2:0, nato pa z dvema goloma 19-letnega Tomija Horvata izvlekli veliko točko.

V Stožicah se je zbralo 8.800 gledalcev, skorajda polovico (!) je bilo Prekmurcev. Navijači obeh ekip, Olimpijini Green Dragonsi so s posebno koreografijo obeležili 30 let svojega delovanja, so pripravili izjemno vzdušje.

Dolgo je kazalo na popoln večer za domače. Andrej Vombergar je namreč v 40. minuti zabil vodilni gol, Stefan Savić pa je nato v 68. minuti povišal na 2:0.

Horvat zadel dvakrat v štirih minutah

A muraši so znova pokazali izjemen značaj. Horvat, ki je v igro vstopil v 79. minuti, je najprej v 89. minuti zadel za 2:1, potem ko je po dolgi podaji iz igre vrgel tako Mackyja Bagnacka kot tudi Branka Ilića. V 93. minuti je Horvat udaril še drugič. Klemen Šturm je po podaji Nika Lorbka na gol avt liniji rešil žogo in jo z glavo poslal v sredino kazenskega prostora, kjer jo je Horvat "s prve" pospravil v mrežo za 2:2.

Še končna statistika: posest žoge 57:43, streli v okvir vrat 4:3 - oboje za Olimpijo, medtem ko streli 11:10 za Muro.

Prvi zapretil Kronaveter

Mura je pogumno odprla srečanje in spletla kar nekaj obetavnih akcij. Na drugi strani je Rok Kronaveter v 8. minuti sprožil s približno 20 metrov, a je žoga za kakšen meter zletela čez vrata. V nadaljevanju je sledila dinamična igra z obeh strani. Domači so imeli sicer pobudo, a so se Prekmurci dobro borili.

Sirk nenatančen

Mura je v 27. minuti prišla do lepe priložnosti. Po nespretnem izbijanju Branka Ilića je žoga prišla do Roka Sirka, ki je z roba kazenskega prostora meril čez vrata.

Vombergar "odbitek" pospravil v mrežo

Olimpija je rahlo premoč kronala v 40. minuti. Rok Kronaveter je prišel do strela s kakšnih 20 metrov. Matko Obradović je žogo s skrajnimi močmi odbil, a le do Andresa Vombergarja, ki jo je s kakšnih sedmih metrov poslal v levi zgornji kot. Statistika prvega polčasa: posest žoge 60:40, streli 7:3, v okvir vrat 3:0 - vse za Olimpijo.

Mura zahtevala 11-m, Sirk dobil rumeni karton

Mura je dobro odprla drugi del. V 48. minuti je v protinapadu do strela s kakšnih 20 metrov prišel Žan Karničnik, a so branilci Olimpije blokirali njegov poskus. V 57. minuti je Sirk po podaji Luke Šušnjare ušel domači obrambi, že potisnil žogo mimo vratarja Aljaža Ivačiča, nato pa z nogo zadel vanj in padel. Muraši so zahtevali najstrožjo kazen, a je sodnik Dragoslav Perić rumeni karton zaradi domnevnega simuliaranja pokazal Sirku. Kakorkoli, počasni posnetek ni dal jasnega odgovora, ali je prekršek za enajstmetrovko bil. Malo kasneje je bila tekma zaradi "bakljade" Green Dragonsov prekinjena za kakšno minuto.

Savić povišal na 2:0

V 68. minuti se je Stefan Savić na robu kazenskega prostora otresel dveh Murinih branilcev, nato pa z mojstrskim diagonalnim strelom matiral še Obradovića za 2:0. Zdelo se je, da je tekma odločena.

Rezervist Horvat "džoker" s klopi

A Prekmurci se niso predali. Horvat, ki je v igro vstopil v 79. minuti, je najprej v 89. minuti zadel za 2:1, potem ko je po dolgi podaji iz igre vrgel tako Mackyja Bagnacka kot tudi Branka Ilića. V 93. minuti je Horvat udaril še drugič. Klemen Šturm je po podaji Nika Lorbka na gol avt liniji rešil žogo in jo z glavo poslal v sredino kazenskega prostora, kjer jo je Horvat "s prve" pospravil v mrežo za 2:2. Slavje Prekmurcev ob zasluženi točki v Ljubljani se je začelo.

Vodilni Maribor v soboto gosti Krško. Ob zmagi bi Olimpiji pobegnil na +6.

NOGOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 17. krog



OLIMPIJA - MURA 2:2 (1:0)

8.800; Vombergar 40., Savić 68.; Horvat 89., 93.

Olimpija: Ivačič, Bagnack , Ilić, Maksimenko, Štiglec, Putinčanin, Tomić, Suljić (85./Črnic), Kronaveter, Savić (89./Lupeta), Vombergar (87./Lendrić)

Mura: Obradović, Šturm, Maruško, Bošković, Peričić, Lorbek , Kozar (79./Horvat), Karničnik (74./Čerimagić), Kouter, Šušnjara (85./Maroša), Sirk .

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)





Sobota ob 14.45:

CELJE - RUDAR



Ob 17.00:

MARIBOR - KRŠKO



Nedelja ob 13.00:

TRIGLAV - DOMŽALE



Ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Lestvica: MARIBOR 16 11 3 2 47:14 36 OLIMPIJA 17 9 6 2 36:21 33 MURA 17 6 5 6 26:24 23 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 DOMŽALE 16 5 6 5 28:24 21 ALUMINIJ 16 6 3 7 24:25 21 CELJE 16 4 8 4 18:24 20 TRIGLAV 16 4 3 9 22:36 15 RUDAR 16 4 3 9 16:35 15 KRŠKO 16 2 6 8 12:23 12





