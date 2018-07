Vrnitev Prve lige v Mursko Soboto, Olimpija obrambo naslova začenja proti Gorici

Na TV SLO 2 in MMC-ju prenos tekem Gorica – Olimpija

21. julij 2018 ob 13:32

Murska Sobota,Nova Gorica - MMC RTV SLO

Po petih letih se Prva liga vrača na Fazanerijo. Mura bo na prvi tekmi gostila Triglav, zvečer pa v Novo Gorico prihaja Olimpija, aktualni državni in pokalni prvak.

Soboški klub je še pred dobrim letom igral v tretjem razredu slovenskega nogometa, v 2. SNL pod vodstvom Anteja Šimundže ni imel prave konkurence. Nekdanji strateg Maribora, ki je pred leti z vijoličastimi prezimil v Evropi, je v preteklosti že deloval v Fazaneriji, zato dobro pozna pričakovanja in razmišljanje navijačev črno-belih.



Sezona Triglava je bila v primerjavi s preostalimi prvoligaši podaljšana še za nekaj dni. Orli so po krčevitem boju dobili spopad z Ankarančani, obstanek pa so morali potrditi v dodatnih kvalifikacijah. Ptujčani so bili nekaj časa že blizu presenečenja, a so Gorenjci tehtnico nagnili v svojo korist in zadržali prvoligaški status. Tudi v osmi sezoni med elito bo cilj Triglava obstanek.

Sezona 2017/18 ne bo ostala v najlepšem spominu privržencev goriškega prvoligaša. Sinjemodri so branili drugo mesto, a so zaostali za zastavljenimi cilji, saj se jim ni uspelo prebiti do mednarodnih nastopov. V predstavah moštva Mirana Srebrniča je bilo mogoče zaslediti preveč nihanj. Na severu Primorske so se morali zadovoljiti s šestim mestom, čeprav so se na koncu prvenstva pobrali iz izgubljenega položaja in se vključili v boj za evropsko vozovnico.

Olimpija je lani drugič v treh letih osvojila državni naslov, dvojno krono pa je dopolnila še s slavjem v pokalu. Tudi po uspešni sezoni pa so v Ljubljani sledile številne spremembe. Zaradi razlik v razmišljanju s predsednikom Mandarićem se je poslovil trener Bišćan, ki je osvojil srca navijačev. Namesto njega je prišel Stolica, ki je padel na prvem izpitu. V 1. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov so zmaji brez doseženega gola izpadli proti Qarabagu. V ekipi je kar nekaj sprememb, predvsem tujci, ki jih Stolica dobro pozna iz srbske lige, pa so na teh dveh tekmah popolnoma razočarali.

V nedeljo Rudar – Maribor in Domžale – Krško

Prve tri točke v 28. sezoni državnega prvenstva je sicer osvojil Aluminij, ki je bil doma z 2:1 boljši od Celja. Še dve tekmi bosta v nedeljo. Podprvak Maribor bo gostoval v Velenju pri Rudarju, prvi krog pa se bo končal s tekmo Domžale – Krško.

Prva liga, 1. krog, danes ob 18.00:

MURA - TRIGLAV

Ob 20.15 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

GORICA - OLIMPIJA



Nedelja ob 18.15:

RUDAR - MARIBOR



Ob 20.15:

DOMŽALE - KRŠKO

Odigrano v petek:

ALUMINIJ - CELJE 2:1 (1:1)

300; Kidrič 20., Vrbanec 59./11-m; Požeg Vancaš 14./11-m

