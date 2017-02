Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jonathan Quick se je poškodoval 12. oktobra, na uvodu v letošnjo sezono. Izpustil je 59 tekem, v soboto pa se je vrnil na ledeno ploskev in zbral 32 obramb. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vrnitev Quicka Kralje ponesla do zmage v mestnem obračunu

Dve podaji kapetana Anžeta Kopitarja

26. februar 2017 ob 09:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v Staples Centru premagali mestne tekmece Anaheim in v boju za končnico zmagali s 4:1. Anže Kopitar je pomagal z dvema podajama.

Povedli so gostje, v 17. minuti je zadel Andrew Cogliano. Los Angeles je vse štiri zadetke dosegel v zadnji četrtini. Zadeli so Tyler Toffoli dvakrat ter Dustin Brown in Jeff Carter.

V vrata se je po 59 tekmah vrnil Jonathan Quick in zbral 32 obramb.

Los Angeles bo v ponedeljek igral z vodilno ekipo Zahodne konference Minnesoto.

Liga NHL, tekme 25. februarja:

LOS ANGELES - ANAHEIM 4:1

NASHVILLE - WASHINGTON 5:2

COLUMBUS - NY ISLANDERS 7:0

NEW JERSEY - NY RANGERS 3:4 *

TORONTO - MONTREAL 2:3 *

PITTSBURGH - PHILADELPHIA 4:2

VANCOUVER - SAN JOSE 1:4

COLORADO - BUFFALO 5:3



* - v podaljšku

Lestvica - Vzhodna konferenca

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 62 33 21 8 74 OTTAWA SENATORS 59 32 21 6 70 TORONTO MAPLE LEAFS 61 28 20 13 69 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 61 41 13 7 89 PITTSBURGH PENGUINS 60 38 14 8 84 NEW YORK RANGERS 61 40 19 2 82 WILD CARD COLUMBUS BLUE JACKETS 59 38 16 5 81 BOSTON BRUINS 61 31 24 6 68 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 61 29 22 10 68 FLORIDA PANTHERS 60 28 22 10 66 PHILADELPHIA FLYERS 61 28 26 7 63 TAMPA BAY LIGHTNING 60 27 25 8 62 BUFFALO SABRES 61 26 25 10 62 NEW JERSEY DEVILS 61 25 25 11 61 CAROLINA HURICANES 57 25 24 8 58 DETROIT RED WINGS 60 24 26 10 58

Zahodna konferenca

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 59 39 14 6 84 CHICAGO BLACKHAWKS 61 38 18 5 81 NASHVILLE PREDATORS 61 30 22 9 69 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 61 36 18 7 79 EDMONTON OILERS 62 33 21 8 74 ANAHEIM DUCKS 63 32 21 10 74 WILD CARD CALGARY FLAMES 62 32 26 4 68 ST. LOUIS BLUES 60 31 24 5 67 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 61 30 27 4 64 WINNIPEG JETS 63 28 29 6 62 DALLAS STARS 61 24 27 10 58 VANCOUVER CANUCKS 61 26 29 6 58 ARIZONA COYOTES 60 21 32 7 49 COLORADO AVALANCHE 60 17 40 3 37

T. O.