Marko Nunić v Grčiji dvakrat matiral Matica Kotnika Jasmin Kurtić je dosegel drugi in tretji gol v letošnji Serii A, prvega je dosegel v uvodnem krogu ob zmagi pri Bologni. V karieri je Kurtić odigral že 285 tekem prve italijanske lige, pri čemer je zbral 23 golov in 16 podaj.

Vrnitvi Kurtića in Berića v vlogi strelca, Oblak podrl najstrelca La Lige

Nova zadetka napadalca Šporarja in branilca Blažiča

3. december 2018 ob 14:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljšo predstavo med Slovenci na tujem je konec tedna uprizoril Jasmin Kurtić, ki je z dvema goloma proti Empoliju potrdil, da je poškodba komolca preteklost. Najbolj izpostavljeni Jan Oblak pa bi skoraj zakuhal poraz Atletica.

Slovenski vratar, ki je v domovini dvigal prah z neigranjem za neuspešno reprezentanco, je med tednom v Ligi prvakov z 2:0 premagal Monaco in si že zagotovil napredovanje, hkrati pa je postal prvi slovenski nogometaš, ki je petdesetič zaigral v glavnih delih evropskih klubskih tekmovanj. V nedeljo je imel Atletico priložnost, da vsaj začasno prevzame vodstvo v španskem prvenstvu, a so bili Madridčani in zlasti Oblak lahko srečni že s točko pri Gironi.

VAR prosti strel spremenil v 11-m

Ob koncu 1. polčasa je namreč Škofjeločan v slogu branilca z drsečim štartom zaustavljal najboljšega strelca La Lige Cristhiana Stuanija. Malce je spremenil smer žoge, a tudi podrl Urugvajca v idealni priložnosti za gol, pri čemer se je zgodil prekršek na samem robu kazenskega prostora. Dilema za sodnika Ricarda de Burgos Bengoetxeo je bila jasna: če je do prekrška prišlo zunaj 16-m prostora, bo prosti strel, domači nogometaši pa so zahtevali še izključitev Oblaka, če pa je prišlo do stika med Slovencem in Urugvajcem na črti oz. znotraj, pa bo pokazal na belo točko za najstrožjo kazen. Na pomoč je priskočil VAR in po posvetu se je Bask odločil za enajstmetrovko in rumeni karton Oblaku.

Med igro ubranil 13 od 36 enajstmetrovk

K strelu je pristopil kar sam Stuani in mirno poslal Oblaka v napačno smer in je zdaj z 11 goli sam na vrhu strelske lestvice La Lige. V petih dneh se je Oblak soočil z dvema enajstmetrovkama, proti Monacu je ob strelu Falcaa šel v napačno smer, a je Kolumbijec zgrešil vrata. Karierna Oblakova statistika pri branjenju najstrožjih kazni med tekmami je tako 13 ubranjenih oz. bolje rečeno neprejetih 11-m, in 23 prejetih golov z 11-m, kar pomeni 36-odstotno branjenje strelov z bele točke. Na koncu so Atleti izvlekli točko po avtogolu nasprotnega branilca Ramalha v 82. minuti. Vodstvo v Španiji je prevzela Barcelona, za katero zdaj tretji Atletico zaostaja za tri točke.

Kurtić dvakrat natančno udaril z glavo (od 2:52 drugi gol)





Z naskokom najvišjo oceno minulega tedna si je po WhoScored z 8,6 prislužil Jasmin Kurtić, ki je z dvema goloma z glavo poskrbel za pomembno točko SPAL-a proti Atalanti Mihe Zajca (vstopil v 74. minuti pri končnem izidu). Kurtić je naprej povedel Ferrarčane v vodstvo, na koncu pa je ob igralcu manj (!) z zaključkom hitrega protinapada poskrbel za izenačenje na 2:2. 29-letni Belokranjec je zaradi zloma komolca izpustil 5 krogov Serie A in 4 reprezentančne tekme, po poškodbi je drugič začel v prvi postavi in dokazal, da bo ključni mož SPAL-a v boju za obstanek v italijanski prvi ligi, kjer zdaj klub iz Ferrare zaseda 15. mesto.

Kot osrednji igralec sobotne tekme je Kurtić pristopil h kameram Sky Sports. "Zahvalil bi se zdravniškemu osebju, zdravniku Pederziniju, ki me je dobro operiral. Delati moramo še bolje, izboljšati se in osvojiti več točk za SPAL. Moramo biti pazljivi, ne smemo začenjati tekem, kot smo jo zdaj. Nadaljevati moramo z 2. polčasom, ko smo bili zelo dobri tako v napadu kot v obrambi," je v tekoči italijanščini pripovedoval Kurić, ki bi lahko med tekmo dosegel še en gol, dobil pa je še pet skokov in predvsem držal žogo v posesti največ izmed vseh na zelenici.

Srečni Berićev gol v pokalu ...

... in nebeški skok za 1:0 v prvenstvu

Odličen teden je za napadalcem Robertom Berićem, ki je dosegel prva dva gola v klubski sezoni. Najprej je Berić v 3. krogu ligaškega pokala z obilo sreče med padcem dosegel gol proti Nimesu, ki pa je bil na koncu boljši po izvajanju enajstmetrovk, pri čemer pa Krčan ni sodeloval. V petek je nato proti Nantesu Reneja Krhina (ni igral) vstopil v 63. minuti pri 0:0 in kot odločilna menjava prevesil tehtnico na stran zelenih. Najprej je za las zamudil na drugi vratnici, v 72. minuti pa s prvim ligaškim golom načel odpor gostov in St. Etienne je na koncu slavil s prepričljivih 3:0. Dobrodošla zadetka, ki vlivata upanje zelenim, da bo Berić še pomemben adut v napadu za boj za vrh. Drugouvrščeni Montpellier ima samo 3 točke več od zdaj šestega St. Etienna.

Slalom Šporarja čez polovico zasneženega igrišča

Na Slovaškem ne gre brez golov Andraža Šporarja, ki je dosegel že 14. ligaški gol, ko je utrl pot k zmagi Slovana s 3:0 pri Trenčinu. V 7. minuti so Bratislavčani izbili kot in v protinapad poslali Šporarja, ki si je v skoku in teku spretno utrl pot čez polovico zasneženega igrišča in mirno poslal oranžno žogo v mrežo za hitro vodstvo. Slovan ima na lestvici že 8 točk prednosti pred DAC-om, sam Špoki pa je razred zase na lestvici strelcev. Šporar sicer miri navijače v slovaški prestolnici in zagotavlja, da mu zimski prestopni rok ne diši, tudi zaradi slabih izkušenj, ko je bil kot najboljši strelec Prve lige prodan januarja 2016 v Basel, a je šlo nato vse narobe. Od takojšnje poškodbe do nakupovanja v napačnem mestu in čakanja na priložnost v prvem moštvu.

Drugi zaporedni gol Blažiča na Madžarskem

Drugič zapored je za svoj klub zadel reprezentančni branilec Miha Blažič, kar sta tudi njegova prva gola v klubski sezoni. Z glavo je 25-letni Koprčan dosegel drugi gol Ferencvarosa ob suvereni zmagi s 3:0 pri Paksiju, s čimer je sloviti madžarski klub ohranil 5 točk prednosti pred branilcem naslova Vidijem (ex Videoton). Slovenski osrednji branilec je sicer letos za Ferencvaros v celoti odigral prav vseh mogočih 20 tekem: 16 v prvenstvu, 2 v kvalifikacijah Evropske lige in 2 v pokalu.

Marko Nunić dvakrat matiral reprezentančnega vratarja Kotnika

Otrok Olimpije, ki je med člani oblekel dres številnih slovenskih klubov, Marko Nunić, s pridom izkorišča priložnosti v Grčiji. Lanskoletni član Aluminija je avgusta podpisal za prvoligaša Lariso. Konec oktobra je dočakal prvo priložnost in zablestel v pokalu z dvema goloma, s čimer je postal del redne rotacije moštva. Zadnje tri kroge grške Superlige je začel v prvi postavi, do prvih ligaških golov pa je prišel v soboto in to ravno na račun rojaka Matica Kotnika v vratih Panioniosa. 25-letni napadalec je najprej zatresel v 14. minuti za 1:0, na koncu pa v 64. minuti potrdil visoko zmago Larise s 4:2. Larisa je skočila na 10. mesto 16-članske lige, medtem ko je Kotnikov Panionios zdaj osmi.

Upokojeni Birsa podal za vodstvo Chieva proti Laziu

Zadnjeuvrščeni Chievo je v nedeljo pošteno namučil Lazio. Vodstvo je zrežiral reprezentančni upokojenec Valter Birsa, ki je med hitrim protinapadom gostiteljev v 25. minuti z natančno podajo v prostor zaposlil veterana Sergia Pellissierja, ki je neusmiljeno zadel. Rimljani so nato oblegali vrata Chieva, a je vratar Stefano Sorrentino poskrbel za remi 1:1.

Toni Gruden