Vročica za zmago številka 13 izbrisala zaostanek 11 točk

Dragić dosegel 21 točk

11. februar 2017 ob 07:42

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so za 13. zaporedno zmago v Ligi NBA v gosteh premagali Brooklyn s 108:99.

James Johnson je s 26 točkami dosegel svoj rekord sezone, klasično učinkovit pa je bil spet Goran Dragić (21 točk). Še sredi tretje četrtine so Netsi vodili z 11 točkami prednosti (67:56), a po nizu 18:5 so Heati že vodili pred začetkom zadnje četrtine.

Spoelstra: Poiskati smo morali rezerve

"Včasih je treba res delati veliko in veliko, da prideš do zmage. Brooklyn nas je prisilil, da smo poiskali res vse rezerve," je po tekmi razmišljal Erik Spoelstra, ki tokrat na parket ni poslal Diona Waitersa.

Iz prepada na rob končnice

To je tretji najdaljši niz zmag v zgodovini Miamija in najboljši v celotni zgodovini Lige NBA med ekipami, ki imajo več porazov kot zmag. Serija se je začela ob razmerju 11-30, zdaj je že pri 24-30, s čimer je končnica na dosegu rok. Miami je trenutno deseti, osmi Detroit pa ima le zmago več.

Niz se lahko podaljša že v noči na nedeljo, ko Miami gostuje pri Philadelphii.

Vujačić in Udrih obsedela na klopi

Manj zadovoljstva sta imela preostala Slovenca v Ligi NBA, Saša Vujačić in Beno Udrih, ki nista igrala pri domačem porazu New Yorka in Detroita.

Zgodovinski večer Draymonda Greena

Golden State je v gosteh premagal Memphis s 122:107. Nenavadni trojni dvojček je dosegel Draymond Green (12 skokov, 10 podaj in 10 ukradenih žog). Gre sploh za prvi trojni dvojček v zgodovini Lige NBA, v katerem košarkar dvomestnega števila ni dosegel v kategoriji točk. Green je namreč zbral le štiri točke.

Liga NBA, tekme 10. februarja:

BROOKLYN - MIAMI 99:108

Lopez 30; J. Johnson 26, Dragić 21 (met: 9/18), 4 skoki in 5 podaj v 35 minutah, T. Johnson 18.

NEW YORK - DENVER 123:131

Anthony 33, Porzingis 17, Vujačić tokrat ni igral; Jokić 40, Chandler 19.

DETROIT - SAN ANTONIO 92:103

Harris 16, Smith 15, Udrih to pot ni igral; Leonard 32, Aldridge 19 in 11 skokov, Dedmon 17 in 17 skokov.

MILWAUKEE - LA LAKERS 114:122

MEMPHIS - GOLDEN STATE 107:122

MINNESOTA - NEW ORLEANS 106:122

WASHINGTON - INDIANA 112:107

SACRAMENTO - ATLANTA 108:107

PHOENIX - CHICAGO 115:97

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 52 36 16 69,2 BOSTON CELTICS 53 34 19 64,2 WASHINGTON WIZARDS 53 32 21 60,4 TORONTO RAPTORS 54 32 22 59,3 ATLANTA HAWKS 54 31 23 57,4 INDIANA PACERS 53 29 24 54,7 CHICAGO BULLS 54 26 28 48,1 DETROIT PISTONS 54 25 29 46,3 ------------------------------------- CHARLOTTE HORNETS 53 24 29 45,3 MIAMI HEAT 54 24 30 44,4 MILWAUKEE BUCKS 52 22 30 42,3 NEW YORK KNICKS 55 22 33 40,0 ORLANDO MAGIC 55 20 35 36,4 PHILADELPHIA 76ERS 53 19 34 35,8 BROOKLYN NETS 54 9 45 17,0 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 53 45 8 84,9 SAN ANTONIO SPURS 53 41 12 77,4 HOUSTON ROCKETS 56 39 17 69,6 UTAH JAZZ 54 34 20 63,0 LOS ANGELES CLIPPERS 53 32 21 60,4 MEMPHIS GRIZZLIES 56 33 23 58,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 54 31 23 57,4 DENVER NUGGETS 53 24 29 45,3 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 54 23 31 42,6 SACRAMENTO KINGS 54 22 32 40,7 DALLAS MAVERICKS 53 21 32 39,6 NEW ORLEANS PELICANS 54 21 33 38,9 MINNESOTA TIMBERWOLV. 54 20 34 37,0 LOS ANGELES LAKERS 56 19 37 33,9 PHOENIX SUNS 54 17 37 31,5

S. J.