Vsak grand slam bo imel ob izidu 6:6 očitno drugačno rešitev

Murray petkrat izgubil finale

5. december 2018 ob 08:58

Melbourne - MMC RTV SLO

Nekdaj najboljša igralca sveta Serena Williams in Andy Murray se bosta na teniška igrišča vrnila naslednji mesec, na uvodnem grand slamu sezone v Melbournu.

Serena Williams je svoj zadnji grand slam dobila lani prav na tem prizorišču, ko je bila noseča. Zadnjič je igrala letos v New Yorku, kjer je izgubila finale proti Naomi Osaka. Murray je na tem prizorišču kar petkrat igral v finalu, a vselej izgubil.

Organizatorji turnirja razmišljajo, da bi v primeru izida 6:6 v zadnjem nizu tenisači igrali "super podaljšano" igro, torej do desetih osvojenih točk. Za zdaj še ni jasno, ali bo to pravilo že veljalo za turnir 2019 ali 2020. Ena od možnosti je, da bi ga preizkusili v kvalifikacijah članov in v mladinski konkurenci.

Če bo predlog sprejet, bo imel vsak grand slam drugačno pravilo v zadnjem nizu:

- Melbourne: Pri 6:6 bi se podaljšana igra igrala na deset točk.

- Roland Garros: Brez podaljšane igre, na dve igri razlike.

- Wimbledon: Klasična podaljšana igra (na sedem osvojenih točk) v primeru izida 12:12.

- New York: Podaljšana igra pri 6:6 na sedem osvojenih točk.

S. J.